NIJE ZNALA DA TEA NAMEŠTA SKANDAL S VODITELJEM: Tairovićkina mama ga BRUTALNO napala, vikala, a pevačica glumila i pred njom!

Pravi skandal desio se ove nedelje u emisiji "Zvezde Granda Specijal", a sve zbog voditelja Siniše Medića koji je želeo da se našali sa Teom Tairović, ali nije očekivao da će zbog dogovorene šale pevačica napustiti emisiju.

foto: Pritnscreen

Neprijatnost je nastala kada ju je voditelj pitao za eksplicitni snimak koji je pre nekoliko meseci ugledao svetlost dana, ali je kap koja je prelila čašu bilo Medićevo pitanje da li je Tei potreban jedan ili dva muškarca da bi bila zadovoljna.

Međutim, očevidac koji je bio na snimanju tvrdi da su ova "neprijatna pitanja" za Teu bila deo šale na koju je pre snimanja pristala. Ali pravi haos desio se nakon snimljene emisije kada je pevačicina majka napala voditelja.

foto: Printscreen/TV Prva

- Bila je nategnuta emisija već u startu, ali Medić da bi nastavio u tom tempu, u toku pauze rekao je pevačici da će je pitati nešto provokativno, a ukoliko želi može da odreaguje kako hoće, pa i da napusti emisiju. Ona se složila i još dodala da će to uraditi spontano, da se ne vidi da su se Medić i ona dogovorili. To su čuli svi kamermani, tonci ,voditelji, svi u studiju. Ono što je u ovoj priči nainteresantnije je to što je Tea nakon svega otišla u garderobu, gde je bila njena majka koja je posle verbalno napala voditelja. Iako joj je on sve objasnio i rekao da je to bio stvar dogovora i šale između njih, ona je nastavila da viče. U tom trenutku Tea je izašla iz garderobe i prošla pored svih, nije se ni javila. Pa ljudi, ona mami nije rekla da je namešteno, a žena nije znala za taj dogovor, pa je i mami odglumila. Strašno - rekao je sagovornik.

foto: Printscreen/TV Prva

Kurir.rs/S.M./Grandonline

Bonus video:

07:50 TEA TAIROVIĆ PROGOVORILA O EKSPLICITNOM SNIMKU! Imala da kaže samo JEDNO I ŠOKIRALA SVE!