KIJA UNIŠTILA SAVIĆEVU: Ona ne zna ni da uključi telefon! A evo šta kaže za Tanjinu vezu sa Draškom! Otkrila SVE DETALJE!

Kija Kockar pojavila se na snimanju novogodišnjeg programa DM Sat televizije, te je sve okupljene u Požarevcu zanimalo zbog čega nije došla veče ranije, kada se na istom mestu pojavila i Savićeva.

foto: Nemanja Nikolić

Među okupljenima prenela se vest da je Kija htela na sve načine da izbegne susret s Tanjom, pa su ih organizatori stavili u dva različita dana snimanja.

Međutim, Kija tvrdi da je imala poslovnih obaveza i da joj je Dragana ponudila novi termin.

- Zašto bih ja imala problem s Tanjom? Ne poznajem je. Nije mi nikakav neprijatelj, ne verujem ni da ona stoji iza pokušaja hakovanja mog profila, jer ne zna ni da uključi telefon - istakla je Kija.

foto: Ata images, Damir Dervišagić

Imala je i komentar na to što Tanja danima izbegava novinare, pa je i na snimanje u Požarevac došla nakon što su sve ekipe napustile snimanje.

- Ja nisam pevaljka, jer one pevaju po šatorima. Ne mislim ništa loše, nemojte da dirate Tanju. Ja nemam putera na glavi, ja sam privatno čula da je ona pobegla od vas novinara, jer njoj odgovara da se vrti ta priča s Draškom. A kad bi stala ovako pred vas, pošto ste jako prijatni, mislim da se ne bi snašla i zato i beži - šokirala je Kija i otkrila da je član SPS.

U medijima se pojavila i informacija da iza nekih loših tekstova o njoj stoji lično Draško Stanivuković, s kojim su je mediji letos dovodili u navodnu vezu.

- Bio je jedan politički naručen tekst, znam kako je kad pišu novinari, kad me pljuju kolege i izvori. Ovo je pisao PR nekog političara. Mislila sam da je to Draško naručio, ali mi se kleo i pre neki dan da s tim nema veze. Možda on i ne zna, pa je neko, umesto njega, hteo da mu popravi imidž, ali do mene to ne dopire - rekla je Kija.

foto: Nemanja Nikolić

Kurir.rs/Aleksandar Panić

