PEVALA TITU, A ZBOG JEDNE REČENICE JE NJEN OTAC DOBIO PREKOMANDU: Snežana Đurišić otkrila detalje susreta sa BROZOM!

Pevačica Snežana Đurišić može se pohvaliti dugom i uspešnom karijerom kroz koju se susretala sa brojnim uticajnim ljudima kojima je pevala, a jedan od njih bio je i Josip Broz Tito.

foto: Printscreen/TV Prva

Snežana je tada imala samo 12 godina, a kako je ispričala njeni roditelji su tada bili jako ponosni na nju.

"To je bilo 71. godine imala sam 12 godina. Pojavio se harmonikaš Toša Elezović koji je bio prijatelj Josipa Broza Tita i pitao da pevam na rođendanskoj proislavi predsednika Tita i tu je bio Zoran Leković koje je pevao na "Beogradskom proleću" i mi kao dva klinca smo dovedeni u Dom omladine. Sećam se te velike torte i pitanja koja mi je postavljao i da smo zajedno presekli tu veliku tortu", ispričala je pevačica u emisiji "A sad malo mi" i dodala:

foto: Profimedia

"To je posle osvanulo u svim novinama, moj otac koji je bio član partije, ne znam da li je bilo srećnijeg dana za njega od tog, mnogo je bio ponosan, a između ostalog me je pitao šta učim i ja sam mu rekla ono što je bilo istina, da učim nižu muzičku i da bih volela srednju muzičku školu, ali tada u Kraljevu nije postojala, a tata nije mogao da dobije prekomandu u Beograd. To je bilo u maju, a onda je u septembru tata ipak dobio prekomandu i mi smo otišli u Beograd i ja sam upisala školu".

foto: Promo/Nemanja Dedović

Kurir.rs/S.M.

