KRISTALNI LUSTERI, KAMIN, OGLEDALA DO PLAFONA Ovako Stanija OPREMA penthaus u Rumi od 150.000 €! Ona uživa, a evo ko čisti za njom

Starleta Stanija Dobrojević odlučila je da se skući u Rumi zajedno sa dečkom Markom Markovićem u pentahusu od 120 kvadrata za koji je navodno keširala oko 150.000 evra.

foto: Printscreen/Instagram

Ona je ranije otvorila vrata svog doma i pokazala unutrašnjost, ali i ogromnu terasu, a sada i kako napreduju radovi. U stanu dominiraju bele boje, kuhinja je već gotova, ugradni plakari sa svetlom su na mestu, a tu je i kamin, sijaset kristalnih lustera i svetiljki, ali i ogledala od poda do plafona u skoro svakoj sobi.

foto: Printscreen/Instagram

Stanija je zabeležila da stižu nameštaj i televizori, ali i da su u stanu žene koje čiste.

foto: Printscreen/Instagram

- Ovde ima 120 kvadrata, a kvadrat je 1.200, a plus opremanje, ja nisam znala da će to toliko da košta. Nisam ja sad neko da voli da ima najskupocenije, a kad su krenuli da mi daju cifre za ono što sam osmislila nije mi bilo dobro. Ali ovde pravim svoj dom i svoju bazu u Srbiji, tako da ne želim da mi to bude problem da isfinansiram - rekla je Stanija ranije za Kurir TV.

kurir.rs

Bonus video:

00:09 STANIJA POKAZALA SOBU ZA BEBU! Sve će da bude u ogledalima za slikanje i snimanje