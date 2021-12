VELIKI INTERVJU JELENE KARLEUŠE: Biću MEGARIBA i u osamdesetoj! JK otvorila dušu o karijeri, porodici i SPEKTAKLU koji sprema!

Šest albuma, neverovatni scenski spektakli, svetski imidž, kraljica modnih trendova, često u ratu sa svima i protiv svih, Jelena Karleuša je estradna zvezda prema kojoj niko nije ravnodušan.

Privatno je veoma vaspitana, kulturna, duhovita, mnogo zna i odana je i nežna majka. Snažna je ličnost, sposobna da prevaziđe sve nevolje i da izađe na scenu kao vrhunski profesionalac.

Rođena ste Beograđanka i to često ističete. Šta to konkretno znači za posao kojim se bavite, ali i za ljude kojima ste okruženi?

- Ponosni sam lokal patriota i duh Beograda nosim kao zaštitni znak. Smatram da su Beograđani ljudi posebnog mentaliteta, duha i stava. Odrasla sam na Novom Beogradu, kod Fontane, i to odrastanje u surovim devedesetim, na još surovijem beogradskom asfaltu, od mene je, čini mi se, napravilo ličnost koja se u mnogo čemu razlikuje od drugih javnih ličnosti u šou- biznisu. I moji roditelji su Beograđani, a sa očeve strane i deda i pradeda. Svako voli svoj grad i mesto, pa tako i ja ističem Beograd.

Čega se najviše sećate iz perioda detinjstva, odrastanja? Jeste li bili srećno dete?

- Bila sam srećno dete, ali u nekom svom svetu, ne previše shvaćeno u školskom okruženju. Razlikovala sam se u svakom smislu, od ponašanja do fizičkog izgleda, jer sam bila veoma visoka, tako da sam stvorila neki svoj svet još kao mala. Stalno sam pevala, muzika mi je i tada bila opsesija i bilo mi je kristalno jasno čime ću se baviti. Tad sam govorila da je užasno što sam tako mala i što gubim vreme čekajući da porastem i postanem ovo što danas jesam. Majka mi je bila novinarka, otac veoma uspešan u policiji, ali su se vrlo brzo razveli i meni dodatno zakomplikovali detinjstvo. Obeležena čudnim prezimenom, odrastala sam s mamom, tetkom i bakom, koje su me naučile da budem alfa ženka. Moja majka je bila i ostala zvezda vodilja i inspiracija čitavog mog života. Ona ga je obeležila na najlepši mogući način. Dovoljno je da zatvorim oči i da mogu sasvim jasno da razgovaram s njom i sad.

Da li vam je odlazak majke, Divne Karleuše, izmakao tlo pod nogama? Kako ste se izborili ili se borite sa takvim gubitkom?

- Kao ćerka jedinica bila sam izuzetno vezana za nju. Gubitak nje je bio ostvarenje najvećeg životnog straha. Divna je umrla, da zlo bude veće, u periodu kad mi je u privatnom i poslovnom smislu bilo najteže i kad mi se ceo svet rušio, i to javno, na svim naslovnim stranama. Kao da je život smislio najgori mogući scenario da bi video kako miš igra na usijanoj ploči. Tako muče životinje u eksperimentima.

KAD PITAŠ LAVA

Kada vam je postalo jasno da ste megastar?

- Meni je to bilo jasno već sa dve godine. Zvezda se rađa, to se ne postaje. Samo sam morala godinama da čekam kako bih dokazala moju teoriju deci u vrtiću. Svi su tad želeli da budu doktori, ili kasirke, ili veterinari, a ja sam govorila da ću biti kraljica univerzuma! Zato se niko nije ni igrao sa mnom (smeh)!

Uvek ste pomerali granice u muzičkoj industriji i postali ličnost koju najviše kopiraju. Prija li vam to ili vas nervira?

- Pa to je moj opis posla. To je Jelena Karleuša. Kakav bih umetnik ja bila da ne menjam svet... Pored talenta, koji mora da postoji u ogromnoj količini za velike uspehe, ono što me razlikuje od drugih izvođača su hrabrost, lucidnost i istrajnost.

Koje svoje osobine najviše cenite?

- Pitaš jednog Lava da nabroji svoje najbolje osobine?! Pa odakle početi? Ha-ha-ha-ha! U nekoj kosmičkoj podeli, ja sam dobila puno dobrih karata koje su ujedno i moje prokletstvo. Ali ako bih morala da izaberem jednu osobinu, to je sabiranje činilaca i njihovo procesuiranje. Ukratko, nerafinisani, nebrušeni, prirodni, retki mineral - intelekt.

Da li je brak dobra institucija za ženu? Za vas?

- Petnaest godina se borim za očuvanje braka. Mislim da su uvek žene te koje se više zalažu za tu instituciju, kako braka, tako i porodice. Takve smo životinje.

MAMINA DECA

S Duškom Tošićem imate dve lepe ćerke. Na kojim vrednostima ih vaspitavate? Prenosite li na njih metode sopstvenog vaspitanja?

- Svako ko poznaje moju decu ima samo reči hvale za njihovu skromnost i vaspitanje. Kako je Divna mene učila da budem isti čovek i prema radniku "Gradske čistoće" i prema predsedniku, da ne budem materijalista, da imam empatiju prema ljudima i životinjama, da ne stavljam svoje lične potrebe u prvi plan, tako i ja vaspitavam moju decu.

Đavo iz senke Oštri ste na jeziku, provokativni, polemični, pravedni, umete da pišete, mnogo toga vas zanima. Da li je prošlo vreme kada je pevač samo pevao i ćao? - Bolje neka pevači pevaju. Neka za sve drugo ćute, kao što i ćute. Ono što ja radim i ono kakva sam ja ne preporučujem nikome jer je to samoubilačka misija ako nisi spreman na veliki pritisak i žrtvu. Volim da pišem i to očigledno veoma dobro radim, čim su svi uvek mislili da moje kolumne, statuse i tekstove piše neko iz senke. Mislim da neki đavo u meni to piše, tako da izgleda i jeste neko iz senke moje vrlo često kontradiktorne ličnosti.

Kako biste opisali Atinu i Niku? Da li su povukle na mamu ili tatu?

- One su jedan skup naših vrlina i mana. Miks genetike i magije odrastanja u posebnim uslovima dece javnih ličnosti. Ali biću pristrasna, pa ću reći da su to mamina deca s malo tatinih momenata.

Šta su vaše male i velike strasti?

- Moda je moja velika strast i to svi vide. Fotografija je moja davnašnja želja i hobi. Takođe, vrlo sam strastvena po pitanju zaštite životinja i ljudskih prava.

Postoje li kućni poslovi koje volite da radite?

- Apsolutno ne.

Kako se hranite? Da li zdravlje ulazi na usta?

- Zdravlje apsolutno i samo na usta ulazi. Zdravi ste koliko se zdravo hranite. Uostalom, pogledajte se u ogledalo goli. Slika će vam jasno reći gde grešite. Nikada u životu nisam bila bolesna, a smatram da je za to zaslužna ishrana bez mesa, s minimumom životinjskih proteina u obliku jaja, ribe i mlečnih proizvoda. Hranim se velikom količinom voća na prvom mestu, a onda i povrća. Nemam nijedan porok, nikad ni kafu u životu nisam popila, pijem minimum tri litra vode dnevno. Slatkiše prezirem.

SPEKTAKL ZA NOVU GODINU

Jeste li prestrašeni zbog korone?

- Nisam, jer sam tri puta vakcinisana i imam izuzetno jak imunitet.

Šta treba žena da radi kako bi izgledala tako dobro kao vi?

- Da primenjuje sve što sam malopre objasnila i da koristi najmasnije kreme za lice i telo. Puno, puno vode, voća i dobrih krema. Postoji i jedan tajni sastojak, a to je lavovska motivacija!

Da li ste pristalica estetske hirurgije?

- Naravno. Oduševljena sam dostignućima u toj oblasti! Imam i plan kako ću ovako dobro da izgledamdo osamdesete godine. Ukratko, biću megariba još veoma dugo.

U novogodišnjoj noći od vas se uvek očekuje spektakl. Šta nas čeka od JK?

- Očekujte najveći spektakl svih vremena. Zato su me i pozvali. To i mogu tako hrabro i bezobrazno da ponudim samo ja.

