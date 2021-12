CAKANA PROGOVORILA O PRIJATELJSTVU SA CECOM I ARKANOM Išla na slavu kod njih, a onda je svako otišao na svoju stranu OVO JE RAZLOG

Dragica Radosavljević Cakana ne može da se oporavi od tužnih vesti koje sustižu jedna drugu. Za kratko vreme nekoliko dragih ljudi, njenih kolega i prijatelja odnela je bolest.

“U šoku sam, ne mogu da dođem sebi. Moje kolege i ja ćemo kroz pesme čuvati uspomenu na sve njih. Merima i ja smo bile jako dobre, imale smo lepa druženja, često sam odlazila kod nje dok sam živela u gradu, išla sam kod nje i na Kosmaj. Ostavila je velike hitove, ogroman trag, o njoj i svim kolegama treba uvek da se priča, a ne samo kad nas napuste, rekla je Cakana na početku za Svet, a prenose mediji.”

Kakva si bila sa Marinkom?

"Marinko i ja smo bili jako dobri. Često smo činili jedno drugom, kad ne mogu ja, ide on i obrnuto - da li da se odužimo nekom za nešto, da pomognemo, bilo da su svirke ili neka humanitarna deša- vanja... Imali smo fine dogovore i generalno sa porodicom Rokvić sam jako dobra. Ne mogu da shvatim da te kolege više neću viđati na snimanjima i druženjima. Ja sam izgubila ženu koju sam najviše volela na estradi, Usniju Redžepovu. Bila mi je najbliža. To mi je bio najteži gubitak.

Mrku si poznavala godinama?

“Mrku sam upoznala kao poslovnog, dobrog čoveka sa velikim srcem, šaljivdžiju još dok je radio u CIP-u. On je pomagao ljudima, ali stvarno. Njegova ljubav prema Ani je prevazilazila granice ljubavi, on je nju obožavao. Jako mi je žao zbog svega. Njoj sve to mnogo teško pada. Oni su uživali. Ana je to zaslužila, to njihovo je bilo stvarno ljubav. Ana zna da ima moju ogromnu podršku. Srećna je žena jer joj se u životu desio Mrka, a znam i koliko je on bio srećan pored nje. Uživao je iu njoj kao ženi, partnerki i u njenim pesmama.

”Pa ni kod tebe nema skandala u braku?

"Neša je znao da sam pevačica i šta može da očekuje. I pre mene je bio upoznat sa tim javnim svetom, družio se sa javnim ličnostima. Bio je u sportu, družio se sa sportistima. Naša veza je bila lagana i neobavezna, nije bilo velikih svađa, trzavica. Neša je jako tolerantan, a ja zbog svog posla dobijam nervne slomove. Nisam histerična ženturača, da se razumemo, ali nekad mi se ne priča, umorna sam... On me je ispoštovao, bio je tu za sve. Nismo nikad imali neke ozbiljne probleme, nismo skandalozni, ni problematični, našli smo se. Neša je lep i zgodan čovek, ko zna, možda se i desi nešto nekad neki skandal. Šalim se, naravno."

Ti pamtiš i ono drugačije vreme na estradi.

“Bilo je mnogo više druženja, putovanja, nije se gledalo ko je kakav, šta je obukao. Bio je iskren odnos, zajedničke svirke, nastupi... Bezbrižan period. Kad je Ana Bekuta sa grupom 'Ana B' počela da peva, ja sam išla sa njom, lepo smo se družile, putovale. Ona je tada živela u Šapcu i odlazila sam kod nje. I sa Lepom Lukić obožavam da se družim. Ona je posebna ličnost u celoj ovoj priči i nju uvek izdvajam kao ženu koja je tolike godine na sceni, a i danas čujete njen zvonki glas. Družila sam se i sa Verom Matović, Gocom Stojićević, Gocom Lazarević, Marinkom, Miroslavom Ilićem, pokojnim Topalkom. To su bila lepa, iskrena druženja."

Sa Cecom si se jedno vreme i družila, što ste prestale?

"Jako smo se družile dok je Arkan bio živ. Išla sam na slave kod nje i Arkana, bili smo prijatelji. Draga je, dobra sa kolegama. Sa njom sam imala turneju po Crnoj Gori. Spavali smo u Herceg Novom u hotelu Plaža. Družile smo se i kad su se ona i Arkan muvali, pa krenuli da se zabavljaju. Bila sam joj gost na svadbi, u Žitorađi, pa u Beogradu. Onda su došla deca, pa svako na svoju stranu. Veljko i Anastasija su divni ljudi, jako fino vaspitani.”

Kako ti se čini Karleuša?

"Jelena mi je lik iz 22. veka. Ona nije za ovo vreme. Fura svetski fazon. Ima taj neki pokret, imidž, mladi je baš vole. Kad su muzika i stavovi neki u pitanju, ne libi se bilo šta da obuče, da kaže, boli je uvo šta će ko da misli. Ne znači da mi se sve to sviđa, ali sve je čist fenseraj. Ona je apstraktna. Ima svoju priču."

Pratiš rijaliti i često si u “Zadrugovizijama” u žiriju.

"Ja sam bila u 'Farmi' i to i 'Zadruga' se zovu rijaliti, ali ovo danas su smicalice, razvodi, svako gleda kome će da uništi život."

Šta ti misliš o Dalili i Dejanu?

"U redu je zaljubiti se, ništa nenormalno, ali na takav način poniziti muža, to nema opravdanja. Ona je buntovni, razuzdani, nevaspitani divljak. Ok je da ti se svidi neko, nisu oni ni prvi ni poslednji par koji se razveo, ali za sve postoji način, mesto i vreme. Najmanje mi se sviđa Đedović. Folirant je, ništa ne priča o sebi, a komentariše druge, a narod bi sigurno voleo svašta da zna, a verujem i da bi i imalo o čemu da se priča. On mi je ljigav. Sa druge strane, Mića mi je najkorektniji. Svima kaže sve što bih i ja. Dejan mi je pozitivac. On ima empatiju prema Dalili, mlad se oženio, gledao je kao boga. Sve je to njena igranka."

