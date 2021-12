TAMARA MILUTINOVIĆ ISKRENO: Pevam u polupraznim klubovima, nije me sramota! Otkrila istinu i o BAKŠIŠU NA ROMSKIM SVADBAMA!

Tamara Milutinović uživa u ljubavi s fudbalerom Darkom Jevtićem. I dok joj na privatnom planu cvetaju ruže, u razgovoru za Kurir otkrila nam je da joj je ova godina na poslovnom planu bila katastrofalna i da joj se dešavalo da zbog pandemije koronavirusa peva u polupraznim klubovima, što do sada nije bio slučaj.

- Posao je ove godine bio užasan. Katastrofa. Totalno je bilo loše. Honorari su ostali generalno isti, ja sam mislila da će biti drugačije, ali nije. Mnogo nastupa je otkazano, ljudi se plaše. Klubovi su poluprazni, manje je i novca i sve to negde doprinosi tim praznim klubovima. Ja polazim od sebe, nisam navikla da pevam u polupraznim klubovima. Uspela sam da ubodem hit na početku karijere, pa sam iz tog razloga i navikla da stalno vidim masu ispred sebe. Sad mi je čudno, ne mogu bre da ripostujem nijedan stori zato što je prazan klub. A ljudi to neće da shvate na pravi način - iskreno je rekla pevačica za Kurir, pa dodala:

- Mene nije sramota da to priznam, jer sam punila klubove i na glasu sam kao neko ko pravi dobru atmosferu. Nemam problem da priznam kako stoje stvari i da lažem i snimam iz nekog ugla kao da mi je pun lokal, a mi pevači znamo da nije bio pun. Meni je to ispod časti, a nije mi ispod časti da ovo priznam.

Tamara je istakla da je pevala više puta na romskim svadbama i da ih obožava, ali da priče o astronomskim honorarima pevača na tim veseljima nisu tačne.

- To su najjači provodi. Sve sija ko Las Vegas, svega ima. Tu je brdo pevača i muzičara, najveće i najukusnije torte, cveće, crveni tepih, ma sve. Istina je da je tu i najveći bakšiš, ali ne znam koliko si upućen, jer o tome niko ne želi da priča, ali mi pevači ne uzimamo taj bakšiš. Glupo mi je da ja to pričam, ali to nije naš bakšiš, mi uglavnom radimo za svoju gažu. Te sume su malo drugačije nego one koje se predstavljaju u javnosti - završila je Tamara.

