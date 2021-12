RELJA POPOVIĆ ŠOKIRAO PRIZNANJEM UŽIVO! Glumi LOŠEG MOMKA, odlično barata ORUŽJEM, pa OTKRIO kakav je privatno

Relja Popović se odlično snašao u glumačkim vodama, a odličan primer za to je i njegova nova uloga, koja je došla tačno posle 10 godina.

Relja je za televiziju Kurir rekao da je "sreća u nesreći to što sada manje nastupa", jer ne zna kako bi postigao sve.

foto: Kurir Televizija

- Nakon epizoda koje su prikazane, ljudima je jasno zašto sam pristao na ulogu i sto sam izabrao baš ovu ulogu da se vratim kao glumac. Već sam govorio da sam obožavao prvu sezonu. Kada je stigla ponuda za ovu drugu sezonu, bez čitanja scenarija sam znao da cu prihvatoti ulogu. Inace nikada ne gledam sebe kada snimam neke kadrove, jer volim da ostanem fokusiran na to što radim. Ima još šest epizoda, pa da vidim da li ce se iznenaditi pozitivno ili negativno. A tek sledi ono najbolje, kaže Relja Popović za Kurir televiziju.

foto: Kurir Televizija

Druga sezona serije "Besa" obradovala je domaću publiku, a među novim likovima našao se i Relja Popović, koji je, iako je to manje poznato, školovan za glumu, ali je poznatiji po muzici, koja i dalje oduševljava omladinu, kako u Srbiji, tako i u regionu.

foto: Kurir Televizija

- Krenuo sam da pišem pesme sa 13 godina, a u školu glume kod Andreja Šepetkovskog sam krenuo sa 12 godina. Tako da sam i sa glumom, i sa pevanjem, krenuo, suštinski u isto vreme. Ni bez glume, ni bez muzike ne mogu.

Kaze da je mozda malo zapostavio glumu, ali se sada to promenilo i dodaje da sada ima neki komoditet da ne mora da finansijski razmislja, jer mu je upravo muzika dala komoditet. Uloga telohranitelja je uloga jednog loseg coveka, a evo i kako Relja Popovic komentarise druge uloge i ranrove.

- Komediju najmanje gledam. Moje bice, i glumacko i ono sto sam ja nosi mnogo vise nego sto to moze da pokaže jedna uloga. Traganje "po sebi" je nešto što je svakom glumcu najvrednije, tako da đete me sigurno videti i u drugoj ulozi, rekao je on.

foto: Kurir Televizija

Relja je i u ulozi u filmu "Parada" igrao lošeg momka koji ima probleme sa porodicom i okolino, u seriji "Besa" takođe igra ulogu lošeg momka, ali ističe da privatno nema dodirnih tačaka sa likovima koje glumi i da ne podnosi oružje, da mu to nije blisko i "da se ogradjuje od svega toga".

foto: Kurir Televizija

- I u filmu Vlade Perisica "Ordinary people" sam igrao vojnika koji izvršava naređenja i izvršava gomilu ubistava u toku filma. I tada sam sam se sa tim suočio. To mi je možda mnogo dalje, nego da budem u romantičnoj komediji. Ako sam se ovde dobro snašao, snašao bih se dobro i u romantičnoj komediji, bio je iskren Relja, ali i dodao da mu uopšte nije trebalo mnogo vremena da savlada rukovanje oružjem.Podsetimo, Relja Popović igra telohranitelja Luku Jovanovića, kriminalca i narko-dilera Luke Domca, koga igra Milan Marić.

Kurir.rs

Bonus video:

02:06 Relja Popović ekskluzivno za Kurir