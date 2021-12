VERIO SE BIVŠI DEČKO SANJE VUČIĆ: Izvadio SKROMAN prsten za večerom i zaprosio lepu JOVANU! A ona će im biti KUMA?! (FOTO)

Bivši dečko Sanje Vučić Nikola Đorđević verio je svoju izabranicu na Zlatiboru, a sve je dokumentovala i podelila sa fanovima i pratiocima na Instagramu Mina Vrbaški.

Naime, Nikola i njegova devojka Jovana trenutno borave na Zlatiboru, a Đorđević ju je tokom večere iznenadio prstenom.

foto: Pritnscreen/Instagram

Čestitke su se nizale jedna za drugom, sa svih strana, a mnogi komentarišu da je Nikolina verenica prava lepotice.

- Nek je sa srećom - napisala je Mina na Instagram profilu.

foto: Pritnscreen/Instagram

Podsetimo, Nikola je bio u vezi sa članicom grupe "Hurricane", Sanjom Vučić, a malo pre njegovog ulaska u rijaliti saznalo se za njihov raskid.

foto: Printscreen/Ami Dži šou

Dragi novinari i pratioci, u poslednjih mesec dana bili smo u medijskoj pauzi i nisam se oglašavala i odgovarala na pitanja koja mi postavljate već duže vreme. Pitate me često zbog čega sam obrisala slike sa već sada bivšim dečkom sa Instagrama. Mi već dva meseca nismo zajedno, nismo u kontaktu i fokusiram se isključivo na sebe, svoj rad i posao, ništa van toga me ne zanima - navela je tada Sanja.

- Naglasila bih da je do prekida došlo isključivo zbog prezasićenja i neslaganja u karakteru i obavezama. Nikakvi spoljni faktori nisu uticali na to. Sada ću se oglasiti na tu temu i stavljam tačku na to, hvala - dodala je.