ACO PEJOVIĆ IMA ŽENU NEMA JE SVET: A evo zašto Bilja ne priča s njim po 10 dan, ovaj POROK mu ne prašta

Aco Pejović kaže da supruga Biljana ne priča sa njim i po deset dana kada se vrati iz kafane! FoIker voli da se opusti uz muziku i piće, što smeta njegovoj lepšoj polovini.

- Supruga nikako nije podnosila moje boemske večeri. Po deset dana nije pričala sa mnom, pa se onda smiri. To je borba sve dok ona ne popusti... - priča Pejović za Hit i dodaje da u tim situacijama daje sve od sebe da se pomire.

- Tada ne pomaže ni cveće, ni pokloni! Moram nekim dobrim forama da je odobrovoljim.

Aco kaže da u kafani obožava da naručuje i peva pesme Tome Zdravkovića, koje često izvodi i na svojim nastupima. Pevač je ponosan što je film „Toma", u kome je prepevao Zdravkovićeve pesme, postigao veliki uspeh.

- Hvala Bogu da se desio film o Tomi jer je on to zaslužio. Nove generacije koje ga nisu znale, ali su slušale njegove pesme, sada su upoznale njegov liki delo. On je u životu imao i lepe i ružne stvari, ali je bio pravi dasa, šmeker, boemčina i veliki umetnik - priča folker i dodaje da se on i Zdravković ipak razlikuju u jednoj stvari: - Volim kafanu, volim piće, volim pesme i to je to! Ne bih da se upoređujem sa Tomom, ali ono u čemu se razlikujemo jeste to što ja ne volim kocku. On je bio strastven kockar, a ja se nikada nisam kockao. Ne znam ni poker da igram!

Iako se nedavno vratio sa američke turneji, u okviru koje je posetio i Las Vegas, Pejović nije pokleknuo i oprobao se u kocki. Ponosan je što se za njegove nastupe tražila karta više, pogotovo u Čikagu, gde ga je slušalo 2.500 ljudi.

- Jednom sam rekao i iza toga stojim - ljubav je ljubav, ma na kom kontinentu da se nalazite. U Čikagu živi mnogo naših ljudi, presrećan sam što su došli u ovolikom broju jer znam da smo se svi osećali kao kod kuće. I oni sa mnom, i ja sa njima - kaže Aco.

Po povratku u Srbiju pevač je saznao da je zaražen koronom, i to drugi put za godinu dana.

- Nakon kratke turneje po Americi osetio sam simptome prehlade, pa sam se iz predostrožnosti testirao na kovid-19. Test je pokazao da sam pozitivan na ovaj virus. Na sreću, imam blažu kliničku sliku jer sam po savetu svojih prijatelja lekara vakcinisan i trećom dozom. Uskoro izlazim iz izolacije i vraćam se svakodnevnim aktivnostima - kaže Aco i najavljuje novogodišnji nastup, koji će održati u jednom beogradskom hotelu.

- Najviše se radujem nastupu za doček Nove godine u Beogra- du, koji smo rasprodali još polovinom novembra!

