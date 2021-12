ZORICA ERIĆ OTVORILA DUŠU PRED NOVU GODINU: Psovala kao kočijaš, svađala se sa kolegom, bila u Zadruzi, a evo šta sad ŽELI

Pevačica i bivša zadrugarka Zorica Erić poznata po britkom jeziku, za Pink.rs progovorila je o najlepšem periodu u godini, porodici, čuvenom sukobu sa Mišelom Gvozdenovićem i planovima za budućnost.

Na snimanju novogodišnjeg programa Pink televizije iznela je detalje o predstojećim praznicima i uspomenama iz detinjstva.

Nova godina je na pragu, šta je ono najlepše što ti se dogodilo i po čemu ćeš pamtiti 2021. godinu?

- Definitivno ću je pamtiti po učešću u Zadruzi 4, jako sam srećna i zadovoljna što sam ostala dosledna sebi i što me niije ništa poremetilo. Najlepša stvar je svakako i to kada sam izašla iz Zadruge, jer se nikada nismo odvajali, pa je taj susret nakon izlaska bila posebna sreća. Svi su mi živi i zdravi i na broju, to je ono najvažnije na kraju ove godine!

Nezaobilazna tema je tvoj sukob sa kolegom Mišelom Gvozdenovićem. Da li ste se čuli, da li će Nova godina doneti nešto lepo i da li ćete zakopati ratne sekire?

- Što se mene lično tiče, taj sukob nije trebao ni da se desi. Ja sam uvek za zakopavanje ratnih sekira i za pomirenje. Uvek sam za kompromis, raspoložena sam da sve dođe na svoje. Svakako mu želim sve najbolje, a za drugu stranu morate njega da pitate. Želim mu da u Novoj godini bude zdrav i još uspešniji!

Da imaš čarobni štapić, da li bi nešto promenila?

- Promenila bih... Znala bih sa magičnim štapićem kako da se ponašam u rijalitiju. Znala bih kako da se postavim, da se ne protumače neke stvari pogrešno. Definitivno bi promenila taj neki period. Nisam osoba koja voli da se svađa iako to nisam pokazala u 'Narod pita'. Kočijaški vokabular mi je veliki i ne bih volela da mi se to sve ponovi...

Prva asocijacija na praznike, na Božić, na sve ono lepo što nas čeka?

- Definitivno više to nije kao što je bilo. Kada sam bila mala, pamtim taj sneg do vrata, dečje igre, radovanje svemu, slatkiši, pokloni. Meni su sada porasla ali se svakako radujemo svemu tome,ukrašavanju doma, kićenju jellke... Gajimo tu tradiciju da poklanjamo nešto jednu drugima.

