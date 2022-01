OVAKO JE JK GOVORILA O NASILNICIMA, A SAD I SAMA ŽRTVA: Postoji li neki frajer u gradu koji će zavezati jezičinu indijancu?!

Jelena Karleuša, koja je prijavila na Božić policiji svog supruga Duška Tošića zbog nasilja u porodici, često je ranije stajala u odbranu žena koje su pretrpile nasilje.

Pevačica se uvek javno oglašavala i davala podršku svojim koleginicama koje su dobile batine od svojih partnera.

Tako je pre tri godine javno je podržala Natašu Bekvalac i zgrozila se izjavom Bekvalčevog tadašnjeg muža koji ju je pretukao.

00:57 EKSKLUZIVNO POGLEDAJTE ŠTA SE DEŠAVA ISPRED VILE JELENE KARLEUŠE I DUŠKA TOŠIĆA: Policija stigla u luksuznu VILU na Dedinju

"Postoji li neki FRAJER u ovom gradu koji će zavezati jezičinu ovom indijancu koji je prebio Natašu?! Ne želim više da mi iskače iz frižidera", napisala je tad na Tviteru.

Karleuša je podržala i Milicu Dabović, na šta je Jelena tada komentarisala:

- Jako sam ljuta na sve moje kolege koji ne koriste svoj uticaj i svoju popularnost da utiču na menjanje svesti javnosti - rekla je Jelena, a potom je i odgovorila na pitanje da li je ona bila žrtva nasilja:

- Mene niko nikad nije udario, pa se sada svi šale kao "možda je trebalo malo da te biju", ali ne. Meni niko nikada nije lomio krila i nije me batinama učio i vaspitavao. Uvek je to bilo onako kako treba dete da bude školovano, kulturno i lepo vaspitano. Ja sam to prenela na svoju decu. Ja imam dve ćerke koje će sutra biti i supruge i majke.

Jelena je tada apleovala na sve žene da ne prećutkuju nasilje, već da prijave nadležnim organima ukoliko ih neko maltretira.

foto: Ana Paunković

Kako nezvanično saznajemo, pevačica neće da daje izjave pa će navodno svi zajedno u stanicu. Dežurni zamenik Prvog osnovog tužioca naložio je da se obavi razgovor sa prijavljenim Duškom Tošićem i svedocima koji su prisustvovali nasilju, nakon čega će biti izvršena procena rizika o eventualnom nasilju u porodici.

Podsetimo, ovo nije prvi put da je Jelena prijavila Duška policiji. Naime, pre dve godine pevačica je rekla da je Tošić psihički maltretira i da joj je zavrnuo ruku, dok je on sveto negirao i kazao da su se svađali jer imaju nesuglasice u braku. Pevačica se kasnije predomislila i nije želela da ga krivično goni.

foto: Ana Paunković

kurir.rs

Bonus video:

00:37 Jelena Karleuša u novogodišnjoj noći promenila 3 kostima