ŠOK OBRT, KARLEUŠA NAGOVARA DUŠKA DA S NJOM IDE U DUBAI, HOĆE DA SPASE BRAK: Mala od skandala ima plan za novi početak!

Haos koji je nastao na Božić, kada je Jelena Karleuša prijavila Duška Tošića policiji za nasilje, polako se stišava. Pevačica, koja predstojećeg vikenda ima nastup u Dubaiju, ima želju da sa njom u toplije krajeve pođe i sportista kako bi na putovanju pokušali da očuvaju svoju bračnu zajednicu. To je za Kurir potvrdio njihov zajednički prijatelj, koji je insistirao na anonimnosti.

foto: Ana Paunković, Kurir.rs/Ana Denda, Printscreen

- Mogu da vam kažem da su se strasti smirile. Ponovo je sve u redu. Tenzija koja je postojala prethodnih dana polako se zaboravlja. Jelena se priprema za nastup koji ima u UAE i imala je želju da sa njom pođe i Duško. Zasad nije poznato da li će Duško krenuti sa njom na put, ali on svakako ide na odmor u Dubai sa decom, tradicionalno u februaru. Ova situacija, koja nimalo nije bila sjajna, dosta ih je poremetila, ali, koliko vidim, shvatili su da od svađe nema ništa i da sve može da se reši mirnim putem. Oboje su bili jako napeti, ljuti jedno na drugo, a naslednice su uspele da ih smire na pravi način. Proći će i to. Izdržali su oni mnogo veće brodolome. Svima je žao što se to dogodilo i što su nadležni organi morali da intervenišu na najradosniji hrišćanski praznik - priča Jelenin i Duškov prijatelj.

foto: Ana Paunković

Prema njegovim rečima, od razvoda zasad nema ništa. - Jelena daje sve od sebe da spase brak. Ni jedno ni drugo ne pominju razvod. Smatrala je da je najbolje da zajedno otputuju u Dubai. To bi bila savršena prilika da se stvari dovedu u red, ali videćemo da li će doći do zajedničkog putovanja jer je Dušku izrečena mera zabrane prilaska u trajanju od trideset dana. Karleuša putuje u sredu i najverovatnije će se zadržati oko desetak dana. Ovaj nastup joj je veoma važan. Ta žena je mnogo toga podnela na svoji m leđima, ali su joj posao i porodica na prvom mestu. Mi prijatelji smo uvereni da bi ih ovo putovanje ponovo zbližilo - zaključuje naš sagovornik.