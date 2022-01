CECA DEMANTUJE KARLEUŠU! Nakon što je JK objavila da je dobila Ražnatovićku na sudu, ona reagovala: Ne moram NIŠTA DA JOJ PLATIM!

Nakon što je pevačica Jelena Karleuša objavila da je sud odbio tužbu pevačice Svetlane Ražnatović protiv nje, te da je Ražnatovićka u obavezi da joj plati troškove, od advokata Ražnatovićeve stiglo je saopštenje.

foto: Nemanja Nikolić, Zorana Jevtić, Instagram

- Svetlana Ražnatović ne mora da plati troškove i njena tužba u ovom postupku je usvojena. Nisu tačne informacije koje je objavila Jelena Karleuša. Ražnatović je podnela tužbu i usvojen je tužbeni zahtev protiv novina za šta je i tužila - navodi se između ostalog u saopštenju pevačice.

U saopštenju se još navodi da je Ceca izjavila žalbu protiv ove presude u delu koji se odnosi na Karleušu, a da će za ostale informacije sačekati završetak ovog postupka kada će se videti ko je u pravu. Jelena Karleuša objavila je delove presude u sudskom procesu sa Svetlanom Ražnatović uz tvrdnju da je dobila spor i da Ceca mora da joj plati 109.500 dinara za troškove parničnog posrupka.

foto: ATAImages

Podsetimo, Jelena Karleuša objavila je delove presude u sudskom procesu sa Svetlanom Ražnatović uz tvrdnju da je dobila spor i da Ceca mora da joj plati 109.500 dinara za troškove parničnog posrupka.

- Da bi ispala žrtva u očima javnosti, Svetlana Ražnatović me je tužila, a zatim ponižavala i vređala, kako u sudnici, gde me je verbalno napadala, pa je reagovalo i sudsko obezbeđenje, tako i ispred sudnice gde je nastavljala sa uvredama na moj račun okupljenim novinarima koje je uredno zvala na svako ročište. Ipak, ovo je pravna država. Njena tužba je odbijena i mora da mi plati troškove, kao što vidite. Meni je iskreno pun k*rac više da se sama borim, da nemam nikog da me zaštiti, da me loši stalno napadaju, da nemam mira. Život mi je prošao u paklu i pakao kao što vidite ne staje. Hoću da pravim velike koncerte, albume, ne da moju snagu i fokus stalno oduzimaju ovakvi - naglasila je Jelena Karleuša uz zaključak 'Još jedna pobeda'.

foto: Printscreen/Instagram

foto: Printscreen/Prva TV

Kurir.rs/S.M.

Bonus video:

00:37 Jelena Karleuša u novogodišnjoj noći promenila 3 kostima