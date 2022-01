SLAVLJE U DOMU SEKE ALEKSIĆ! Pevačica podelila fotke iz Stare Pazove, mali Jovan slavi 2. rođendan, za njega SPECIJALNA TORTA

Pevačica Seka Aleksić danas ima veliki razlog za slavlje. Naime, pevačicin mlađi sin Jovan.

Seka je objavila fotografije iz porodičnog doma u Staroj Pazovi i pokazala atmosferu.

foto: Printscreen/Instagram

Pevačica je podelila delić atmosfere i može se videti da je za Jovana pripremljena specijalna torta sa motivima iz crtanog filma "Maša i meda"

Oni su napravili porodičnu fotografiju, a čestitke su se samo nizale.

foto: Printscreen/Instagram

Inače, pevačica i njen suprug su pet godina pre toga pokušavali da se ostvare kao roditelji, a kada je saznala da je u drugom stanju, Seka je bila ushićena i zahvala Bogu na blagoslovu.

"Ovo jeste blagoslov, samim tim zato što je Bog rekao: Evo ovog momenta da ću ja biti trudna. Što se mene i mog supruga tiče mi smo to želeli još pre pet godina, ali prosto, shvatila sam kroz taj neki duhovni život da su ovozemaljske stvari trenutne i da sa njima čovek ne može toliko da se zadovolji. Sa druge strane treba nekako gledati da čovek duhovno smireno živi, odatle potiče ljubav, odatle potiče radost. Kada biste možda i bili ljubomorni na nekoga onda shvatite da je potpuno nebulozno i da nema potrebe za tim, jer ako neko nešto drugo ima, a vi to nemate, možda on nema nešto što vi imate. Ja sam to nekako lepo ukomponovala sve i zaista smatram da je ovo dar božji i jesmo čekali pet godina. Mislim, nismo mi čekali, mi smo želeli svih tih pet godina da se to desi i ja nikada nisam izgubila nadu i znala sam prosto da Bog ne da, kao i da postoji razlog za to. Možda me je eto svih ovih godina Bog čuvao od nečega veoma lošeg, čemu bi me možda ta trudnoća u prethodnih pet godina izložila”, rekla je tada Seka.

foto: Printscreen/Instagram

Kurir.rs/M.M.

Bonus video:

00:14 Seka Aleksić čekala je godinu i po dana na ovaj vredan dar