UČESNIKU RIJALITIJA ODSEKLI KOMAD USNE: Silikon mu srastao sa usnom, ima 10 šavova i ne može da jede

Neven Ciganović (49) od zahvata odstranjivanja silikona u gornjoj usni oporavljao se dve nedelje. Nije smeo da žvaće hranu, nego je jeo uglavnom kašice. Preko usana imao je zalepljene flastere i dve nedelje nije izlazio iz kuće.

Estetski hirurg mu je odrezao komad usne, odnosno silikona koji je srastao s tkivom, nakon čega je imao nešto manje od deset šavova.

Osim što je hteo prirodniji izgled usana, istovremeno je i podigao gornju usnu tako da je napravio dva zahvata odjednom.

U poslednje vrijeme zavladao je trend vađenja silikona iz usana.

- Kod dosta ljudi taj silikon postane grudvast pa se usne deformišu i posle se taj silikonski polimer doslovce čupa napolje. Kod mene to nasreću nije bio slučaj. Jedino sam preterao sa silikonima, što mi se više nije sviđalo. Nije mi više zanimljiv patkasti izgled usana - kaže nam Cigi.

Ne može da proceni koliko silikona u usnama je imao jer tad se, kaže, to nije merilo. Devedesetih je među prvima na estradi stavio silikon u usne. Tad je to bio veliki hit, a Cigi se na to odlučio kako bi sakrio ožiljak na usnama koji je zaradio kao dijete. To mu je ubrzo postao prvi estetski zahvat. Nakon povećanja usana silikonima radio ih je desetak.

Dva puta je stavljao silikon u jagodice kako bi dobio muževniji izgled, imao je transplantaciju obrve jer su mu prirodne retke, dva puta je radio blefaroplastiku, odnosno podizanje očnih kapaka, a nos je smanjivao tri puta.

Cigi ipak ne želi raspravljati o iznosu koju je izdvojio za estetske zahvate. - Zbog toga ljudi često kriju operacije jer se mnogo njih hvali zahvatima, odnosno koliko su na njih potrošili, a niko se ne pita koliko estetska hirurgija zadovoljstva sa sobom donosi - kaže nam Cigi.

Ne isključuje da će jednoga dana popunjavati usne hijaluronskim filerima, kako se danas povećavaju njihove konture, ali će o tome da odluči kad se u potpunosti oporavi od vađenja silikona.

2 MESECA IMAO EREKCIJU POSLE OPERACIJE NOSA Neven Ciganović je nakon operacije nosa pre nekoliko godina dobio pripaizam, bolnu neželjenu erekciju. "Dignut mi je već dva meseca. Kad si pod opštom anestezijom, do toga može da dođe. Čitao sam malo i informisao se o tome. To što je i dalje u erekciji, to je posledica mojih krvnih sudova. Doktor mi je rekao da ta bolest, prema njegovom iskustvu, traje oko tri meseca. Znači još mesec dana moram da izdržim s tom nuspojavom. Kroz nekih mesec dana bih mogao da imam i seksualne odnose. Ali, s obzirom na situaciju, neću tako rano. Malo se i bojim prvog seksa", pričao je tada Ciganović.

