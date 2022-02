BEKVALČEVA IZNELA CELU INTIMU NA TACNI: Sve muževe VOLI, prodala STAN zbog koncerta, imala problem sa KOŽOM i zbog ovog se NE KAJE

Pevačica Nataša Bekvalac tokom svoje dvadesetogodišnje karijere imala je brojnih uspona i padova, a njen ljubavni život ju je definitivno obeležio.

Ona je u Premijeri otkrila da nije uspela da pobedi neke strahove.

- Nisam uspela da pobedim neke strahove za 20 godina karijere, najviše se bojim sebe! Sa 42 godine sam i dalje strašno nesigurna. To je u kodu svake žene koja živi u Srbiji, stalno se pitam da li sam dovoljno dobra. Generacijama su nas tukli u glavu da nismo dobre i da ne vredimo. Od trenutka kada sam snimila prvu pesmu, ja sam žargonski rečeno sišla sa valova roditelja uz pomoć koja mi je trebala, pa sam vraćala novac. Intenzivno radim već 22 godine. Ja sam zaista mnogo novca zaradila u životu, strašno mnogo ulažem u posao, nemam skupe nakite, sem ponekih komada za koje me nateraju. Ja ulažem u muziku i posao, a to je sve toliko skupo. Ovaj poduhvat koji ja sada imama, to je jako skupo. Dobra produkcija i saradnici, prijatelji smo, ali ja volim da moji prijatelji budu dobro plaćeni - priznaje Nataša.

foto: Printscreen/Premijera

Ovom prilikom priznaje da je zbog koncerta prodala stan, ali da joj se koncert nije isplatio. Međutim, kaže da se ni na trenutak nije pokajala jer je to najsvetlija tačka u njenoj više nego uspešnoj karijeri.

- Dobila sam mnogo od muzike! Koncert je bio ludački poduhvat, meni se nije isplatio. Mi nismo podelili ni 10 karata, možda mami i tati. Jedva smo pola pokrili od prodatih karata. Ne kajem se ni jednog trenutka. To je najbolja stvar u karijeri koja mi se desila. Prodala sam stan za taj koncert, rekli su mi da nisam normalna - istakla je Nataša.

Ona otkriva kako se nosi sa epitetom najlepše žene koji je prati tokom čitave karijere.

- Epitet najlepše žene mi je jako odmogao jer me od starta pratio, pogotovo u mladim nežnim godinama, kada se nisi formirala kao žena. I kada to svi pominju i pričaju, imate potrebu da se sakrijete pod kosom. Pritom, imala sam problem sa kožom jedan deo života, potkožne bubuljice. I nailazila sam na komentare: ''Jao, da li si video lice?''. Nisam tužna žena - priznaje pop zvezda.

foto: Printscreen/Premijera

Nataša je 2006. prvi put stala na ludi kamen sa Danilom Ikodinovićem, sa kim ima ćerku Hanu.

- Ja volim sve svoje muškarce sa kojima sam bila, to je posebna vrsta emocije. Pisalo se sve ono što nije bio uzrok naših problema, jedino o uzroku naših problma niko nije pisao. Neki ljudi prosto ne mogu da se menjaju, a mi žene smo nepopravljive u želji da će sa mnom biti drugačije i da će ga naša ljubav učiniti drugačijim. Naši problemi su počeli odmah po rođenju Hane. Muškarci se menjaju kada na svet dođe dete. Nije bilo spasa, jer ja nisam htela da pristanem na takav način života. Ako se nečija zajednica dopada svima i većini, to je bila moja i Danilova zajednica. Par iz bajke, ja mlada i uspešna, on najvoljeniji dečko u državi, mega frajer koji je trenutno najbolji igrač na svetu. Danas smo u lepim odnosima - otkriva Bekvalčeva.

foto: Zorana Jevtić, Dragana Udovičić

Nekoliko godina kasnije udala se za Ljubu Jovanovića, ali poslednjih godinu dana braka je bila izuzetno nesrećna.

- To je bila faza kada sam htela da budem normalna, ispostavilo se da je to jako pogrešno. Ljuba i ja smo pre toga bili u vezi, Ljuba je bio moj drug i sad mi je drug. Poslednjih godinu dana sam se baš ugasila i bila sam jako tužna. Videla sam da odlazim u potpuno dve različite strane, sve što ja žalim u budućnosti, on nije želeo. On dugo nije hteo da vidi da ja kopnim dok mu nisam rekla da kopnim i da sam u dubokoj depresiji - kaže Nataša.

Poslednji brak sa Lukom Lazukićem završio se neslavno, ali Nataša se ne kaje ni jednog trenutka, jer se iz te ljubavi izrodila njena mlađa mezimica Katja.

- Ne kajem se jer sam dobila Katju! Biser nastaje tako što nešto napadne školjku, to nju jako boli, i ona kako bi otklonila bol, stvara strukturu koja stvara biser. Tako i meni iz toga što me najviše povredilo je nastalo nešto što je za mene ceo svet - priznala je novosadska barbika u emisiji "Premijera - Vikend Specijal".

foto: Printscreen/Premijera

