PALO POMIRENJE! MIRKOVIĆ I MARINA VISKOVIĆ ZAKOPALI RATNE SEKIRE! Pričao da mu duguje 108.000 €, a sad ŠOK obrt

Prethodnih meseci buktio je rat između producenta Saše Mirkovića i pevačice Marine Visković.

On je tada otkrio da mu pevačica duguje 108.000 evra, a sada su rešili da zakopaju ratne sekire. Naime Marina se pojavila na snimanju serije "Aviondžije", gde je bio i Mirković.

foto: Hype produkcija

Njih dvoje su pomirenje ovekovečili zajedničkom fotografijom. Pozvali smo Mirkovića za komentar.

- Marina je došla da vidi kako se snimaju "Aviondžije", rekao je Saša.

foto: Hype produkcija

- Sve je laž ono što je ona rekla. Ona ima svog menadžera, to je njen rođeni brat. Probali su neke tri svirke da sakrije od produckije, ja sam kao direktor njene kuće reagovao, ne kao njen menadžer, jer ja to nisam. Ja sam samo Aci Lukasu menadžer. Sve što je navela, neke cifre, nije istina. Postoji zvaničan mejl koji je advokatski tim naše kuće sastavio za raskid ugovora, koliko treba da isplati, a to je 108.000 evra i to zašto je prekrišila ugovor i radila tezge na ćoravo. Meni nije jasno, dođe neko da gradi karijeru, pa peva iza leđa... Ali dobro, svako ima pravo da bira, ja u to ne ulazim. daleko njoj lepa kuća i sve joj najbolje želim u životu. Postoje neke obaveze koje moraju da se reše, da li će to ići za sporazumno, za stolom u četiri oka ili sudskim putem, nije do mene - pričao je je Saša u "Premijeri-Vikend Specijal" o njihovoj svađi.

Dok je Marina ovako govorila:

- Ja sam zaista dugo na estradi sa svima sam u dobrim odnosima, nikada nisam na skandalima pravila karijeru jako sam iznenađena ovom pričom. Želim sa novom energijom da uđem u Novu godinu, moji advokati će se baviti slučajem. Određene stavke iz ugovora nisu obavljene i ja sam najnormalnije želela da raskinem saradnju, e tog trenutka kreću napadi na mene i pakovanje emotivnih afera. Samo sam se probudila i videla naslove, ja ništa nisam dužna, ne moram da mu vratim 108 hiljada evra. To je lako dokazivo, ovo nije robovlasničko društvo svako ima pravo da sarađuje ili ne. Od trenutka kada sam prekinula saradnju kreću priče o tim megalomanskim ciframa, tako da ću ja staviti tačku na sve priče - proučila je ona nedavno.

foto: Printscreen/TV Pink, Nemanja Nikolić

Kurir.rs

