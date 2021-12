SAŠA MIRKOVIĆ OTKRIO KOLIKO MU TAČNO DUGUJE MARINA VISKOVIĆ! Otkrio sve detalje konflikta, a od cifre će vam se zavrteti u glavi!

Producent Saša Mirković našao se u žiži interesovanja zbog sukoba sa pevačicom Marinom Visković.

On je sada demantovao sve što je Marina pričala o njihovoj svađi, pa je otkrio pravi razlog njihovog konflikta.

foto: Nemanja Nikolić

- Sve je laž ono što je ona rekla. Ona ima svog menadžera, to je njen rođeni brat. Probali su neke tri svirke da sakrije od produckije, ja sam kao direktor njene kuće reagovao, ne kao njen menadžer, jer ja to nisam. Ja sam samo Aci Lukasu menadžer. Sve što je navela, neke cifre, nije istina. Postoji zvaničan mejl koji je advokatski tim naše kuće sastavio za raskid ugovora, koliko treba da isplati, a to je 108.000 evra i to zašto je prekrišila ugovor i radila tezge na ćoravo. Meni nije jasno, dođe neko da gradi karijeru, pa peva iza leđa... Ali dobro, svako ima pravo da bira, ja u to ne ulazim. daleko njoj lepa kuća i sve joj najbolje želim u životu. Postoje neke obaveze koje moraju da se reše, da li će to ići za sporazumno, za stolom u četiri oka ili sudskim putem, nije do mene - rekao je Saša u "Premijeri-Vikend Specijal".

Mirković je otkrio i da li se čuo sa Viskovićevom od novonastale situacije.

foto: Nemanja Nikolić

- Nemam razloga niti želju da se čujem sa njom, ona me je zvala mnogo puta, ali ja stvarno ne želim da se sa njom čujem. Postoji ljudi koju su za to zaduženi. Na kraju krajeva, ona je dovela do toga da sada postoje već neke uvrede na moj račun, koje su bespotrebne i pre svega lažne, to ne pričili jednoj dami, ako je uopšte dama - govori Saša, pa otkriva kome je najviše pomagao na javnoj sceni:

- Mnogi bi očekivali da kažem da sam najviše pomogao Mariji Šerifović, ali neću reći njeno ime. Uvek se provlači da sam njoj najviše učinio, ali mislim da sam najviše pomogao upravo Marini Visković, koja je bila zabaranjena u svim kafićima i lokalima ugradu. Najponosniji sam na saradnju sa Miroslavom Ilićem i Acom Lukasom, ali Marini sam najviše pomogao, jer je nije bilo nigde - zaključuje Mirković.

foto: Kurir

Kurir.rs/I.B.

