ON JEDINI KOJI MOŽE DA IZNESE LUKASOV LIK! Aca odlučio, evo ko će da ga glumiti u seriji o njemu

Aca Lukas bi voleo da ga u filmu i seriji „Kafana na Balkanu“ glumi Marko Janketić! Folker je ranije priželjkivao da ga igra Marko Živić, koji je preminuo u oktobru prošle godine, a sada se odlučio za njegovog mlađeg kolegu.

Kasting počinje 10. marta, a Aca navija da Marko dobije glavnu ulogu.

- Gledao sam Marka u nekoliko serija i zaključio sam da je odličan. Može da da glumi sve žanrove, od „Nirvane" do Silvane. Još nisam razgovarao sa njim, ali mislim da bi on najbolje predstavio moj život. Ne znam da li će pristati i kako će teći pregovori, ali momak je sjajan i mislim da bi me odlično odigrao - kaže Lukas.

Film i serija „Kafana na Balkanu“ počinju da se snimaju u maju. Scenario će biti napisan na osnovu Acine autobiografije „Ovo sam ja“, koju je pevač objavio prošle godine i koja je postala veliki hit.

foto: Printscreen Premijera

kurir.rs

Bonus video:

03:34 Aca Lukas otkrio da ga je Saša Mirković nagovorio da se prijavi za Beoviziju! Razlog je fantastičan!