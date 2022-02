LUKAS OTKRIO MOTIVE ZA ODLAZAK NA EVROSONG: Želim da osetim da je neko SREĆAN ZBOG MENE u ovoj zemlji! Sprema NEŠTO VELIKO

Popularni folk pevač Aca Lukas takmiči se za odlazak na Evroviziju pesmom ''Oskar'', a sada je progovorio o svim detaljima kada je njegovo potencijalno učešće na prestižnom muzičkom takmičenju u pitanju.

- Ovo je drugi put da se takmičim negde. Lepa je priča, ima dobrih pevača, mnogi su se iznenadili. Na mlađima svet ostaje, ali mi ovo radimo sa nekom namerom, hoćemo u Italiju jer imamo plan i ideju da nešto tamo napravimo. Ne potcenjujem nikog drugog, ima i dobrih i loših pesama. Ono što sam čuo uglavnom su dobre pesme, a ima i gluposti, mislim da će biti interesantno na kraju - kaže Lukas u emisiji ''Premijera - Vikend specijal'' i dodaje:

- Jedini čovek koji je meni to predložio je Saša Mirković, koji je već jednom pobedio na Evroviziji... Ja sam to prihvatio jer znam da se nećemo obrukati, on zna svoj posao. Pesmu nisam namenski radio, nego smo spremali nove pesme za CD i pesma je iskrsla i kad sam čuo kako pesma zvuči, rekao sam odmah da ako idemo na Evroviziju, idemo sa ovom pesmom. Pesma ima taj neki prizvuk neke festivalske priče - rekao je Aca i dodao:

- Uporedite Molitvu i Maneskin što je radio. Dve različite priče potpuno, stvar je marketinga i trenutka. Ima i ovde pesama koje su u modernom fazonu, za mene će uvek biti dobro nešto što je dobra melodija, aranžman, te neke moderne pesme u modernijem fazonu - poručio je folker i progovorio o pripremama za takmičenje:

- Ne postoji tu neka priprema. Probe su normalna stvar. Naravno da ima scenskog nastupa. Pripremam se, išao sam na probu, scenski nastup... Biće sve, biće veoma interesantno. U pitanju su devojke, ali ne za gledanje, nego za slušanje. Prateći svirači. Videćete za koji dan. Biću ja jedini muškarac na sceni, biće tu klavir... - otkriva Lukas i dodaje:

- Ne mogu da opišem osećaj svoje sreće kad je Marija pobedila. Želja mi je da osetim da je neko srećan zbog mene u ovoj zemlji. Mi kao muzičari nemamo mnogo šanse da tako predstavljamo svoju zemlju. Ovo je priča gde će naša nacija da stoji ispred televizora i da navija za tebe kao da igraš neku bitnu utakmicu. Meni je cilj da odem. To je put koji moraš da prođeš, ne potcenjujem učesnike, niti to takmičenje, ali da bih otišao tamo, moram da prođem ovo - rekao je folker i dodao:

- Ko god juri da bude Lukas, neće ga stići. Ja sam pokupio neke stvari od muzičara, meni je idol Prince, ali nisam ga kopirao, ni njega ni druge, jer ne mogu. Od mene klinci mogu mnogo toga da nauče. Uglavnom se zeznu, pa uzmu nešto što ne mogu da iznesu.

