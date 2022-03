LUKAS I SARA JO OČI U OČI NAKON PROZIVKI: Aca joj sasuo u lice sve o njoj i pesmi za EVROSONG, evo kako je pevačica UZVRATILA!

Među favoritima za predstavljanje Srbije na Evroviziji 2022. godine u Torinu su pevačica Sara Jo i pevač Aca Lukas.

foto: Printscreen/Ami Dži šou

Nakon glasina da je Lukas isprozivao Saru Jo u medijima, on je pred njom objasnio situaciju.

- Super su pesme, ovo su mlade devojke, odlično pevaju, prave su umetnice. Ali, evo, na početku emisije moram da odagnam neke loše stvari kada je Sara u pitanju. Devojku znam, znam kakva je pevačica. Moram da kažem kako je bilo. Zvao me je novinar jedno jutro, spavao sam, onako budim se, pitao me šta mislim o Sari Jo, a ja u šali rekao: "Kakav jo-jo?". Znao sam da me pita za tebe, ali sam se našalio s njim, pa sam mu posle rekao da spavam i prekinuo mu vezu. Ispalo je da ne znam ko je Sara Jo, kako ne bih znao, kad je devojka pevala ispred skupštine - započeo je Lukas, pa dodao:

foto: Printscreen/Ami Dži šou

- Slušao sam je kako peva, peva sjajno, naravno da sam slušao i njenu pesmu s kojom ide na takmičenje i stvarno mi se dopada, interesantna je - isitče pevač.

- Hvala puno - rekla je kratko Sara na Acine pohvale.

- Svako od nas će se truditi da pobediti, naravno, da se razumemo, bilo bi glupo da učestvuješ, a da ne želiš da pobediš. U ovakvom takmičenju nije bolje učestvovati, važno je i pobediti. Ko će da ode, ne znam, publika je različita, ali ja mislim da imam najveće šanse za pobedu na "Evroviziju" - kaže Aca, pa dodaje:

foto: Printscreen/Ami Dži šou

- Najpopoularniji sam, mislim da bih najviše poena dobio od dijaspore. i tako dalje, to se gleda. Mogu da pevam i neku lošiju pesmu, to nije bitno, ali pričamo o stanju kakvo jeste. Ko će pobediti ne znam, ali ko god da pobedi, biće realno - zaključuje Lukas u emisiji "Amidži šou".

foto: Printscreen/Ami Dži šou

