NEPRISTOJNE PONUDE, ESTRADI NUDE PARE ZA S*KS! Pevaču zadrugarka davala 3.000 €, nju žele za 5.000 €, a evo koga traže za 10.000!

Javne ličnosti neretko se nađu u neprijatnim situacijama, pa se tokom karijere susrešću sa svim i svačim.

Naime, oni su tokom nastupa nebrojano puta imali prilike da se nađu u raznim okolnostima, ali poslednjih godinama neprijatnosti na društvenim mrežama. Mnogi poznati imali veliki broj pratioca, pa tako ne kriju da svakodnevno dobijaju škakljive poruke - od ekspliitnih fotografija, pa sve do ponuda za s*ksulane odnose, a zauzvrat im progonitelji nude novac.

Pevačica Goca Božinovska u emisiji "Sceniranje" otkrila je koliko su joj nudili novca za odnose.

"Cena koja je? Pa je l’može za 5.000? Za intimne odnose mi nude toliko, ne verujem da bi me šetao i vodio za taj novac. Tako ima budala svakakvih, u evrima normalno", priznala je Goca, koja je bila šokirana zbog ovakve ponude.

Doktorka Nada Macura jednom prilikom ispričala je da ima dosta udvarača, a da su među njima i oni koji joj šalju nepristojne ponude.

“Bilo je svakakvih ponuda i fotografija. Naravno blok uvek postoji. Udvaraju se na društvenim mrežama, da, tačno je. Pa udvaraju se normalno, kome to ne prija, svakome. Mada ja društvene mreže ne smatram kao ozbiljnu stvar, nego više kao neko pismo bez adrese. Ko mi se svidi odgovorim, ko mi se ne svi ne odgovorim. Požele mi dobro jutro, požele mi dobar dan, pitaju me da li sam se naspavala, kad mogu da izađem. Uglavnom su mlađi muškarci u pitanju", istakla je Nada.

Nedavno je medijima odjeknula vest da je bivša zadrugarka Miljana Kulić navodno nudila pevaču Darku Laziću 3.000 evra za s*ks.

"U trenutku kad je Miljana povela priču o intimnim odnosima, Lazić je pokušao da skrene s teme, ali bezuspešno. Njoj nije smetalo ni što ih Darkova devojka Barbara sluša, molila je pevača da se vide. Govorila je kroz smeh da će mu dati 3.000 evra da pođe s njom u krevet jer ne pita za cenu kad je njegov ponos u pitanju. Eto, Darko dobi veću sumu nego pojedine starlete! Poznato je koliko Miljana ume da bude uporna, nema šanse da odustane od Lazića tako lako. I nakon što je izašla iz tog studija u kojem je snimala pesmu Miljana je nastavila da zove svog Darkića, ali on je prestao da joj se javlja na telefon", otkrio je izvor za Republiku.

Mirza Selimović priznao je da i od muškaraca i od žena dobija eksplicitne fotografije, te se našalio da će ih uramiti.

- Dobijam nepristojne ponude na društvenim mrežama, kako od muškaraca tako i od žena. Više na to ne reagujem, uzmem skinšotujem i uramim sebi na zidu - našalio se on.

Bivša rijaliti učesnica i fitnes instrukroka Ljuba Pantović iznenadila je sve kada je otkrila cifru koju dobija za odnose.

"Nude mi i pare za intimne odnose, i to po nekoliko hiljada evra. Ja se sa takvima sprdam, pa odgovorim: "Alo, bre, klošaru, pa neću ja za 5.000 evra ni da ustajem iz kreveta", a on poveća cifru na 7.000, pa na 10.000 evra. Jedan muškarac mi je napisao "Sram da te bude, tebi je to malo para?!". Eto, tako leče komplekse, misle da sve mogu da kupe. Dođe mi da napišem "Kupi mi kuću u centru Beograda i tvoja sam". Tada bih dobila blagoslov i od roditelja i od prijatelja! Naravno, šalim se", rekla je Ljuba.

Nekadašnja Zvezda Granda Biljana Biba Sulimanović jednom je otkrila da su joj nudili da preko kreveta napravi karijeru.

"Kada sam rekla da nisam neko ko će da bude sa nekim preko kreveta, tako sam i mislila. Meni je jako žao što sam uopšte došla u situaciju da mi tako nešto nude za napredak u karijeri. Bilo je to na indirektan način, nisu imali toliko smelosti da kažu u lice. Očigledno su mislili da sam toliko glupa, desila se situacija da su menadžeri i razni ljudi želeli da dele sa mnom žajedničku sobu, tu mi je sve bilo jasno gde će to da odvede. Devojke koje su postale zvezde preko noći, moraju preko kreveta da se dokapaju i da rade svašta. Intimni filmovi, silikoni, to je sve ono što ih opisuje. Žalosno je što moraju sa starijim da spavaju za novac, ima svega tu. Čak su mi starije koleginice davale savete zašto ne stavim silikone i da moram da se promenim, jer ne treba da izgledam kao tetka.

