TAMNA STRANA SLAVUJA IZ MRČAJEVACA! PIJAN vređao ljude, spucao OPASNOG MOMKA, s njom ne priča, a onda se zakleo pred ovom IKONOM

Miroslav Ilić, poznatiji i kao slavuj iz Mrčajevaca, nikada nije krio da je imao velikih problema sa alkoholom. Dok je pio, pravio je razne gluposti, umeo je čak i da se pobije.

- Nije bilo prijatno ni meni, a ni mom okruženju... Bio sam veoma prljav igrač kada popijem; razbijao sam sve po lokalu, vređao ljude oko sebe. Jednostavno, kada se napijem, nisam znao šta radim. Nisam umeo da pijem, a pio sam mnogo... Mislim da sam cirkao zbog nekog dokazivanja i druženja, jer mi piće nikada nije ni prijalo. Baš je loše uticalo na mene - iskren je pevač, koji od 1989. godine nije okusio ni kap alkohola:

- Ne pijem, evo, već 32 godine. Stao sam ispred ikone Svetog Đorđa, koji je moja krsna slava, i zakleo se da ostavljam piće. Prekrstio se i naglas rekao sebi: "Alo, bre, budalo, šta će ti alkohol?" Tako sam stavio tačku na taj porok i izvukao se. Bilo je lako i bezbolno, jer alkohol nije bio moja organska potreba. Ne stidim se ničega u životu, pa ni tog perioda kada sam voleo da popijem. Sada sam potpuno 'čist' i nemam problem da pričam o tom periodu.

Frontmen "Riblje čorbe" Bora Đorđević jednom prilikom je ispričao kako su se Miroslav i on svojevremeno pijani gađali čašama: - To se zaista desilo pre 30 i nešto godina... Dok sam pio, bio sam baš nezgodan i arogantan - priznaje naš sagovornik.

Za Miroslava i pokojnog Milovana Ilića Minimaksa vezuje se još jedan skandal. Osamdesetih godina se pisalo da su se jednom toliko napili da su polupali celu kafanu.

Međutim, folker tvrdi da je to daleko od istine.

- Minimaks i ja smo zajedno bili na proslavi Dana rudara u Boru. Posle koncerta se jesmo opustili i razveselili, to nije sporno, ali nismo se ponašali kao neke pijane razularene budale... više je to sve ličilo na burlesku. Sedeo sam do zida, a iza mene je bila neka okrugla svetiljka, koja je smetala Mići. Uzeo je tacnu i gađao je, ali ju je promašio. Onda sam ja počeo da gađam svetiljku, a Minimaks je otišao do žardinjere, iščupao fikus i doneo mi rekavši: "Evo, čestitam ti za dobar pogodak." Posle je neki lokalni novinar malo nakitio celu priču i tako se pronela netačna informacija da smo Minimaks i ja polupali kafanu.

Miroslav je ženu svog života upoznao veoma mlad i zajedno su prošli sito i rešeto.

- Venčali smo se za Novu godinu. Gordana je imala 19 godina, a ja dve više. Naši roditelji nas u tom trenutku nisu podržavali, jer smo bili mladi i nismo imali posao. Oni su nam davali novac za život - priča Ilić i dodaje da im je na početku bilo veoma teško.

- Supruga Gordana i ja smo imali trnovit put, dok ja nisam počeo lepo da zarađujem od muzike. Mi smo sedamdesetih godina živeli kod mene u Mrčajevcima i nismo imali čak ni vodu, ni kadu. Kupali smo se tako što smo grejali vodu na šporetu i onda išli iza kuće - pospem ja nju, pa ona mene. A danas me ljudi gledaju i misle da je meni celog života bilo lako.

Odlazak u vojsku mu nije teško pao, ali mu je to loše uticalo na karijeru.

- Kada sam odslužio vojni rok 1978. godine, potonuo sam kao pevač, nije me bilo ni na mapi. Seo sam sa suprugom i rekao joj: "Gordana, ajde još jedno dve godine da vidim imam li ja šanse, mogu li nešto da napravim sa pevanjem. Mislim da bih mogao da budem uspešan, ako se posvetim pevanju i da nam život učinim lepšim. Ako ne, da nađem drugi posao." Onda me je Bog pogledao, Milutin Popović Zahar mi je uradio "Vino točim, a vino ne pijem" i posle toga su počeli da se ređaju moji hitovi. Uverio sam sebe da mi je mesto za mikrofonom i da mogu da opstanem da estradi i sebi i svojim bližnjima omogućim lep život - priča Miroslav.

Dok nije počeo dobro da zarađuje od muzike, Ilić je živeo veoma skromno.

- Kada sam snimio "Devojku iz grada", nisam imao automobil, pa sam na festival u Vrnjačkoj Banji putovao autobusom. Tamo sam dobio honorar, a kada sam se vraćao kući posle nastupa, sve vreme sam se pipao za džep da vidim da li su mi pare tu. Dok sam se klackao autobusom, pravio sam planove šta ću da kupim Gordani, ćerki Mariji, sebi... - iskren je naš sagovornik, koji tvrdi da ga novac nije promenio:

- Jednom smo Goca i ja seli u baštu hotela i kada me je konobar pitao šta ćemo da poručimo, rekao sam da neću ništa jer me muči stomak, a u stvari nisam imao para. Mrzim novac jer menja ljude, a od nekih pravi i čudovišta.

Sa Gordanom je u braku skoro pola veka i bez problema priznaje da je ona gazda u kući:

- Svi brakovi su isti. Imaju ista iskušenja, iste nedoumice. Važno je da postoji obostrano razumevanje i kompromis. Sve se to zove ljubav. Gordana je gazda u našoj kući, ja se tu ništa ne pitam. Kako ona kaže, tako i bude. Nikada nije pogrešila, to odgovorno tvrdim! Verujem joj u potpunosti i tako će uvek biti. Pitaju me šta je recept za uspešan brak, a ja volim da kažem: "Eh, kada bi to neko znao, obogatio bi se..." - završava Miroslav.

