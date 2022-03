BIVŠI DEČKO MILJANE KULIĆ PRESAVIO TABAK! Žestoko odbrusio transvestitu: Nisam znao da je muško, ali volim da mi devojke LIŽU G*ZU

Nakon priče i prepiske transvestita Nataše Kvin i Danijela Višića, koju je Kurir ekskluzivno objavio, a u kojoj bivši dečko Miljane Kulić zahteva od transvestita da se snima dok se samozadovoljava, on se javio našoj redakciji i izneo svoju stranu priče.

foto: Kurir

- To se sve dogodilo letos. Javila mi se ta devojka, nisam ni znao da je trandža. Nije mi to ni pomenula. Htela je da joj pomognem da preko mene uđe u rijaliti. Tu smo krenuli dalje u čet. U životu se ne bi dopisivao s njom da sam znao da je to muškarac. Ona mi je slala i neki snimak gde je j*be neki lik, da li se ona operisala ili nije, ja to ne znam. Kad sam video da je ona psihopata i da smara, iskulirao sam je i više joj se nisam ni javljao - rekao nam je na početku Danijel, pa dodao:

foto: Privatna Arhiva

- Ja ću nju da tužim. Meni je to videla porodica, ljudi mogu svašta da pomisle o meni i to mi je katastrofa. Da mi se mama i tata stresiraju zbog neke mentalno poremećene osobe, to neću dopustiti - rekao nam je bivši dečko Miljane Kulić. U dopisivanju koje smo objavili vidi se da Danijel transvestitu piše da u seksu obožava da mu partnerka liže zadnjicu i da ga ljubi u polni organ. On ovo ne demantuje i tvrdi da mu je to fetiš.

foto: Printscreen/Pink

- To sam ja, volim da mi devojke ližu guzu i da mi ljube k*rac, i to je istina. Mene loži da mi devojka to radi tokom seksa. To mi je fetiš, uživam u ponižavanju devojaka: da im govorim šta da mi rade, kako da mi udovoljavaju, da im naređujem. Ja volim samo žene, za mene su trandže bolesnici i taj Nataša treba da se leči - priznao je Višić.

foto: Privatna Arhiva

Kurir.rs/A.P.

