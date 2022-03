MILI OTKRIO DETALJE OTIMAČINE PORODIČNOG DOMA U OSIJEKU! Ratni zločinac Glavaš se sam uselio u naš stan EVO ŠTA SE POSLE DESILO

Muzičar Aleksandar Milić Mili nedavno se našao na naslovnicama svih medija kada je isplivala priča da je njegov porodični dom u Osijeku oteo ratni zločinac Branimir Glavaš.

Mili je u "Sceniranju" ispričao sve o bežanju od rata i teškoj bolesti koja ga je zadesila nakon toga.

- Kada smo mi otišli iz Osijeka, on se uselio. Ali se mi nismo bavili time. Novine su pisale, ali se mi nismo mnogo bavili time. To je stan u Osijeku, on je prodat nakon toga - otkrio je Mili.

Ipak, i dana danas on voli da poseti svoj rodni grad.

- Obožavam da odem u Osijek, često idem tamo, stari prijatelji su mi tamo. To je jedna čudna situacija, mi smo bili jedna akademska, stara porodica i kada dođeš tako na ulicu bez ičega, kao što sam ja bio. I analizirao sam, bio sam na nuli, čak mi se i bolest desila. Bila je jedna vrsta kancera, koju smo na vreme otrkrili i izlečili. Kada ti se desi takav neki tektonski poremećaj, tebi ostaje sve, način govora, obrazovanje, znaš koji sako ide za tebe, koja devojka, ali si daleko od svega toga - kaže Mili.

Muzičar je otrkio i da se nije nikada vezivao za materijalne stvari, već da su u životu bili izuzetno srećni što su uspeli da prebrode probleme.

Da jedna nesreća nikada ne ide sama dokaz je i teška bolest od koje je slavni muzičar oboleo nakon bega od rata.

Bio je na ivici života i smrti, a težak period uspeo je da preobrodi samo zahvaljujući pozitvnom okruženju.

- To je kad si na nuli, pa odeš još stepenica dole. U tim momentima ako je okruženje pozitivno i ambicija i želja da sve bude dobro, to je sve pomoglo da ja ozdravim. Ja posle toga odlazim u Prag, gde sam završio fakultet - priča Mili.

Kada je ostao bez para, pomogao mu je drug iz Grčke, koji je poticao iz siromašne porodice, međutim, dobio je ogromno nasledstvo.

- On mi je pomogao i ja sam nekoliko meseci bio sa njim u ogromnom stanu dok se nisam snašao - priča Mili i zaključuje:

U svim najlošijim momentima u životu, imao sam sreće.

