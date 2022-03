FACA SARE JO POSLE PORAZA POSTALA HIT NA INTERNETU: Ne ide na Evroviziju, a društvo i komšije otkrivaju kako se sad PONAŠA!

Pobeda na "Pesmi za Evroviziju" pevačici Sari Jo je izmakla za dlaku.

Ona je završila na visokom drugom mestu, a pobedila je Konstrakta s pesmom "In Corpore Sano".

Sara Jo je, naime, publici priredila svetski performans. Ona je uoči takmičenja svakodnevno bila aktivna na mrežama, imala je čak po nekoliko TV gostovanja dnevno, a intervjui koje je dala ne mogu se izbrojati... Ipak, posle takmičenja se potpuno povukla u ilegalu.

foto: Printscreen/RTS

U Sarinom komšiluku kažu da su je videli, ali da nisu primetili znatnu promenu u njenom ponašanju, piše Pink.

- Baš juče sam je videla, vraćala se iz nabavke. Ništa nije bilo drugačije, sve isto, kao i pre ove gungule s tom Evrovizijom. Dobar dan - dobar dan, fina, nasmejana devojka, nisam primetila da je u depresiji. Što bi i bila, gledala sam na televiziji, stvarno je bila odlična - kaže komšinica koja je izrazila želju da ostane anonimna.

Sarini prijatelji i ljudi iz bliskog okruženja, ipak, znatno više znaju, a i oni su, iz razumljivih razoga, zahtevali da im se ne objavljuju imena.

- Nije Sara ni u kakvoj depresiji, iako vidim da se po Tviteru piše to. Realno, jeste se razočarala, što je i normalno, jer zna koliko se trudila kada je ušla u ceo projekat i nikad nije ni krila da ima veliku želju da ode u Torino da predstavlja Srbiju... Ali, daleko od toga da je u nekoj depresiji, i glupo je što je prozivaju da je negodovala zbog Konstaktine pobede. Raduje se zbog nje i navija za nju, a i isto veče, posle finala, otišla je u klub, gde je slavila i provodila se do jutra - kaže Sarin prijatelj, koji otkriva gde i sa kim provodi dane.

foto: Nemanja Nikolić

- Sa Žigom je, dečkom, sada odmaraju, posle svog onog haosa. U stanu je uglavnom, zajedno su, tu smo i mi, društvo, sa njima. Čujemo se svaki dan i družimo. Ne izlazi često iz kuće, ne kreće se sad ni među ljudima, jer joj je stvarno potreban odmor, imala je ludački tempo oko svega ovoga i non-stop je bila tamo-vamo, nije se skidala sa TV - kaže navodno prijatelj.

Sarina biska prijateljica kaže da su pevačicu povredili pojedini komentari na mrežama.

- Ono je ludilo, ima milion mimova, sada je i njoj sve to smešno, interno se sprdamo, ali iskreno u početku nije tako bilo. Ispalo je stvarno bezveze, kao da je ona pala u očaj jer nije pobedila i da je ogorčena zbog Konstrakte... Svašta. Stvarno nije tako. Jeste, razočarala se u trenutku i nije to mogla sa sakrije na licu, ona je iskrena, ali daleko od toga da je protiv nekog, baš naprotiv, ona je sa Konstraktom super. Eto, bilo je tih nekih hejtera, to ju je smorilo malo u početku, ali je stvarno presrećna, nemate pojma koliko joj je poruka podrške stiglo, i od običnih ljudi i od kolega. Baš su joj se tu svi našli. Sad se malo povukla, prija joj, non-stop je sa Žigom, pune baterije pred te neke nove stvari koje će Sara uskoro da izbaci, ona što se toga tiče nikad ne miruje - ispričala je ona.

foto: Printskrin/B92

Kurir.rs/K.Đ/Pink

Bonus video:

00:17 Kao rasno žensko: Trudna Sofija pozirala ispred ogledala, a ona dala hit komentar