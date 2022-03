CAKANA STREPI ZA ĆERKOM U RUSIJI Neću je odvajati od muža ako odluči da ostane u MOSKVI, a unike joj ne dam! Svi detalji razgovora

Otako je počeo rat u Ukrajini, Dragica Radosavljević Cakana veoma brine i strahuje, s obzirom na to da njena ćerka Marija sa mužem i decom godinama živi u Rusiji.

"Možda se i preterano sekiram, ali sam majka pa ne mogu drugačije. Pre tri dana je odletela nazad za Rusiju, sve vreme sam pratila njen let, ali nisu išli preko Belorusije. Marija mi kaže da su i tamo ljudi uplašeni, zabrinuti. I dalje namirnica ima sve je pod kontrolom što se toga tiče, jedno što su strane firme sve otišle. Građani kupuju masovno, kako ne bi kojim slučajem ostali bez osnovnih stvari, kao i kod nas, svi strepe. Plašim se kad Marija krene do Niša, a ne u ovakvoj situaciji. Unuci su kod mene, a ćerka je otišla sa namerom da se spakuje i vrati u Srbiju. To je ono želim, dok se ne završi rat. Njoj posao ne zavisi od Rusije. Radi za nemačku firmu, kao i moj zet. Ona je finansijski direktor jedne kompanije, pa ne bi trebalo da bude problem da se vrate i rade odavde. Marija u firmi ima ženu iz Ukrajine, koja radi u Moskvi, kako bi prehranila decu i unučiće. Bila sam nedelju dana pre početka rata u Rusiji, ništa se nije znalo, sve je normalno funkcionisalo. Imam predivne slike odande, plovili smo tri sata rekom, slavili smo unuku rođendan u restoranu, a nismo znali šta će nas sačekati. Unuci Uroš i Dunja vole što su kod bake, a Marija voli svoj život u Rusiji, tamo ima prijatelje i kolege. Očekujem od nje da bude dovoljno pametna, da se što pre vrati. Neću je odvajati od muža ako bude odlučila da ostanu, ali unuke ne dam“, kaže Cakana za Svet.

