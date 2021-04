CAKANA O NAJGOROJ SITUACIJI U KARIJERI: U životu nisam upoznala pokvarenijeg sveštenika, morala sam da se presvlačim u PORTI CRKVE

Pevačica Dragica Radosavljević Cakana ispričala je najgoru situaciju koja joj se desila u karijeri, a koje se i dalje nerado seća. Dogodila joj se pre nekoliko godina, kada je trebalo da peva na Floridi.

Razočarao ju je jedan sveštenik i istakla je da za to krivi isključivo sebe, kao i da se posle tog događaja zarekla da nikada više neće tako pogrešiti.

"Moj muž ima rođenu sestru, koja živi u Njujorku, pa sam zato i odlučila da idem na događaj u organizaciji pravoslavne crkve na Floridi. Mesto se zove Nort Port. U životu nisam upoznala našeg sveštenika koji je pokvareniji od tog tamo. Prvo sam doletela iz Njujorka za Floridu i tamo su nas dočekali neki ljudi, koji su mene i mog supruga odveli u tu crkvu, gde se ta manifestacija održavala godinama. Tamo smo bili Radiša Urošević i ja. Radiša je tamo nastupao dugi niz godina", ispričala je pevačica i objasnila šta se dogodilo.

foto: Tamara Trajković

"Niko me nije dočekao, morala sam da se presvlačim u porti crkve, niko me nije pitao da li sam gladna ili žedna. Nije mi ulazilo u glavu da se to meni dešava. Taj sveštenik je organizovao celu svoju porodicu da radi za njega, od pečenja roštilja do spremanja nekih budalaština. Na sve to ja, koja sam došla iz Srbije da pevam i uveličam tu proslavu, morala sam da platim ručak i kafu. To je van svake pameti. Pored toga, slagao me je za honorar. isplaćeno mi je mnogo manje novca nego što smo se dogovorili."

"Da ne pričam o tome da je taj sveštenik odlučio da prenoćimo u kući neke porodice koja je tu živela, a sećam se da je ćerka tih ljudi bolovala od karcinoma. Tu smo morali bukvalno na prstima da hodamo. On je organizovao neke ljude da nas prevezu na aerodrom i zaputili smo se u Njujork, gde nas je čekala suprugova sestra, koja nije mogla da dođe sebi od šoka kad je čula kroz šta smo sve prošli. Za 35 godina karijere, to je jedna jedina neprijatna situacija koja mi se desila u momentu kada sam već imala lepe godine i izgrađeno ime. Taj narod tamo je bio fantastičan. Ja sam stvarno za ta dva dana odradila posao, što se kaže, rudarski", rekla je Cakana.

foto: Damir Dervišagić

