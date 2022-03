TINA IVANOVIĆ U PROGRAMU UŽIVO DALA OGLAS Živela u 2000 kvadrata, sada ima jak razlog da proda svoju vilu OTKRILA DA LI SE RAZVODI

"Sada je po mom" naziv je nove pesme današnje gošće Pulsa Srbije Tina Ivanović na Kurir televiziji, a ako je suditi prema komentarima, publici se dopala pesma, ali i spot koji je snimila. Koliko reči ove pesme imaju veze sa njenim privatnim životom, i kada svom suprugu kaže "E, sada je po mom", pitali smo upravo Tinu Ivanović.

- Na moju veliku radost pesma se mnogo sviša publici. Radost je i što se ženama više sviđa pesma, nego muškarcima. Želela bih da zahvalim saradnicima, koji su zajedno sa mnom učestvovali u kreiranju pesme, a to su Saša Dinić, koji je radio melodiju, Dilan tekst i Alen Ćirić, koji je radio aranžman - rekla je pevačica Tina Ivanović.

- Volim da koketiram sa muzikom. Nisam nikada kopirala nikoga, nego sam od starta bila svoja. Imam svoju publiku, koja me uvek podržava šta god da snimim - kaže Tina Ivanović.

A spot za pesmu sniman je u vili Tininog kolege Miloša Bojanića.

- Vedad je rekao da nam treba neka lokacija, neka dobra vila, pa smo tražili preko oglasa. Posle smo saznali da je kuća Miloša Bojanića. Kad ulažem u neki svoj projekat ne gledam koliko košta - rekla je Tina Ivanović.

A upravo ona i njen suprug Zvezdan proidaju svoju vilu i to za 2.000.000 evra. Upitali smoi je da li je to istina.

- Pa moram da priznam da to jeste istina, amo ne znam kako je to došlo do medija. Suprug i ja smo u tu vilu dosta uložili, ali dosta je to veliko za nas. Treba nam manji prostor. Da li mi imamo neke bliske ljude, koji su insajderi za novine. Ne znam kako su pronašli našu kuću. Odlučili smo da uložimo u nešto drugo. A onda je pozvala ljude da se javi - rekla je Tina Ivanović.

Odgovorila je i na glasine o razvodu.

- Na početku me je stvarno pogađalo. U poslednje vreme izbegavam da čitam i komentare i sve. Nervira me kada se neki naslov oživljava. Nervira me u vezi sa mojim detetom šta se piše. On nije javna ličnost. Ako su deca od nekih mojih kolega zaštićena, neka bude i moj sin. Ne razvodim se svakako, Zvezdan je tu, iza kamera i sve je u najboljem redu - rekla je Tina.

