INVESTIRA U NOVI PROJEKAT! Zorica zida pametnu zgradu i iznajmljuje nekretnine, ŠUŠKE SAMO LETE!

Za Zoricu Marković nema zime. Pevačica je poznata po tome da često otvara i zatvara ugostiteljske objekte, a sada je rešila da proširi biznis i na nekretnine. Naime, muzička zvezda sa svojim prijateljem zida pametnu zgradu usred naselja Jajinci, gde poslednjih godina živi, a kuću je odlučila da izda, pa ju je stavila u oglase. Na svom placu ona već ima objekat koji je odlučila da izdaje, a o čemu se radi, objasnila nam je folkerka.

foto: Facebook

- Kod mene se samo radi. To je prostor od mojih sinova i snajki. Neka deca rade. Ilija i Dejan rade šta hoće, ja sam tu pomognem. U stvari, ja njima malo i smetam. Oni su pametniji u mnogim stvarima od mene. Ima para od muzike, ali mora još nešto da se radi - priča Zorica i otkriva kako je došlo do toga da postane investitor.

foto: Printscreen

- S drugom Acom sam ušla u posao. Pravimo pametnu zgradu. To će biti 2.000 kvadrata, upravo odlučujemo o kvadraturi stanova i žurimo, pošto građevinski materijal divlja. Jajinci su postali drugo Dedinje. Sav novac koji sam imala uložila sam u to, pa šta mi bog da. Uključiće se i moji sinovi, zato se ovo i izdaje. Kamen temeljac ide ubrzo, samo papirologiju da završim, malo je ostalo. Sve mora da bude do perfekcije. Biće to prva pametna zgrada u ovom delu predgrađa. Mnogo sam ponosna, jer sam pre 23 godine kupila kućicu od 65 kvadrata i 10,5 ari placa i ceo svet zna da Zorka ne da radi, nego ore u životu. Zaokružila sam priču, imamo svi svoje, zadovoljni smo. Mogu da dignem sve četiri uvis - poručuje pevačica.

foto: Kurir

Lj. Stanišić

Bonus video:

01:30:19 SCENIRANJE 20.03.2022. LJUBIŠA TUMBAKOVIĆ