ZORICA MARKOVIĆ VEĆ GODINAMA IMA ONOG PRAVOG: Mi smo u vezi bez obaveza, tu smo i za ozbiljne stvari, ali i za odnose!

Zorica Marković je jedna od najlegendarnijih pevačica narodne muzike, a od sada je ekskluzivac kuće "Adria Music" i snimila je novu numeru posle dugo vremena i snimila spot u Knez Mihajlovoj.

- Radili smo spot u Knez Mihajlovoj kao ulični svirači, to je meni sve nekako spontano došlo. Sve je došlo neplanirano, rešili smo da pravimo pesmu. Goran Ratković Rale i ja došli smo na ideju da napravimo nešto potpuno novo što se tiče muzičkog pravca. To je ritam kojoi nije peisutan na našim prostorima i to niko do sada nije uradio. Trebalo je Tifa da peva sa mnom, ali on trenutno snima album, pa je u njojpored mene Stanko iz grupe "Slavija Tempo", on više nije nihov deo. U Evropi je veoma velika zvezda. Meni je trebala ta ludačka energija od njega i mislili smo šta ćemo, kakav tekst, da li da stavimo te moje psovke, ne ide vreme je da se uozbiljimo i Stanko je došao na ideju da peva "Zoki, Zorule" i nisam imala do sada ovakav ni spot, niti pesmu u karijeri - rekla je Zorica o novom projektu.

foto: Kurir Televizija

Zorica je dugo u ugostiteljstvu, te j enedavno otvorila još jedan restoran, gde će pevati njene koleginice Stoja i Vesna Zmijanac.

- Mi radimo već mesec dana, a s obzirom da je prazan grad, ljudi su na odmorima, ali mi smo puni, svako veče imamo raznorazne stilove muzike za različite ukuse. Sutra bi trebalo Vesna da peva, vraćamo se 10, 15 godina, ona je trebalo na Tašu da peva pa je otkazan i eto taj narod ćemo pretočiti kod mene - rekla je Zorica i rekla da će dovoditi veliki broj kolega.

Zorica se pohvalila da je u ozbiljnoj vezi već 13 godina, za kog ima i poseban nadimak:

- To je veza bez obaveza i veruj mi to je veza koja najduže traje, on ne voli da se eksponira, ja ga zovem "Džukela", jer on to i jeste - rekla je pevačica kroz smeh i dodala:

foto: Kurir Televizija

- To je naša interna šala, mi se smejemo tome. Svima je čudno, ali nama je simpatično i drago. Ne volim to u zadnje vreme da kad mi lepe ovu piletinu, ali šta ću. "Džukela" zna da je meni srce krenulo ka drugom i ja to otvoreno kažem. Ljudi treba tako da rzgovaraju bili oni u vezi ili u braku. Nisu stvari izmakle kontroli, na njemu je sada sve da ređi. Lepo funkcionišemo, ja njemu ne peglam, ne perem veš suđe, rekla sam da mu to radi kućna pomoćnica, starija je pa ne moram da se brinem. Vidimo se kad ko može, kad ima potrebe i se*sualno i za ozbiljnije stvari i problemi da se reše. Zajedničke ili moje, uglavnom smo kod njega, meni kad sve dosadi imam oazu mira, ali sve je opušteno i mirno, imam poverenje u njega, kao i on u mene - rekla je Zorica.

Bonus video:

