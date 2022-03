VELIKI INTERVJU OLIVERE KOVAČEVIĆ: Oštro o Pesmi za Evroviziju, Konstrakti, TUŽBI, a ono što je rekla o Acinoj pesmi je ŠOK!

Olivera Kovačević dobitnica je priznanja "Zlatna ptica" na ovogodišnjoj dodeli nagrada SEMUS-a za podršku i doprinos razvoju naše umetnosti i muzičke kulture.

foto: Nenad Kostić

Povod za intervju bio je uspeh koji je urednica zabavnog programa RTS-a ostvarila, kao i ovogodišnja Pesma za Evroviziju koja je prešla na potpuno novi nivo. Koliko joj ovo priznanje SEMUS-a znači, priznala je i sama Kovačevićka i rekla da je za to zahvalna, kako ličnom trudu, tako i televiziji na kojoj radi.

- Svaka nagrada je značajna, pogotovo kada je dodeljuje najveće udruženje estradno muzičkih umetnika u našoj zemlji. Svi oni ljudi koje smo voleli, koje volimo i poštujemo su u tom udruženju i ovo je prestižna stvar. Ova nagrada je u moje ruke stigla zahvaljujući RTS-u i mom angažmanu tamo. Program na čijem sam ja čelu podržava ne samo narodnu muziku, već i sve druge žanrove, džez, klasičnu muziku.

foto: Nenad Kostić

Ovogodišnji izbor za Pesmu za Evroviziju je porušio sve rekorde gledanosti i bio je na najvišem nivou. Šta možemo da očekujemo sledeće godine?

- I prethodno takmičenje je bilo korak iznad, a ovo posebno. Nadamo se da ćemo i sledeće godine iskoračiti na neki način. Jer naš standard je pesma Evrovizije, po tom principu radimo i voleli bismo da i naš domaći izbor bude u tom standardu. Ne znam da li ću neskromno zvučati, ali svi ostali nacionalni izbori, bar zemalja koje smo mi pratili ili zemalja u regionu, od Švedske pa do Hrvatske, mislimo da je ovaj izbor koji je RTS uradio, bolji od svih.

Da li će i predstojeći Sabor narodne muzike biti na nivou na kojem je bila Pesma za Evroviziju?

- Sabor narodne muzike je ono što smo dužni i učesnicima i publici. Trebalo je da se održi jesenas, ali smo zbog korone morali da prolongiramo. Termin za održavanje ovog festivala je 1., 2. i 4. jul. Prijavljeno je 36 kompozicija i to će biti u studiju RTS-a, još uvek smo prikovani za studio zbog korone. Trudićemo se da bude na nivou, mada su drugačiji uslovi. Ovde su orkestri koji uživo sviraju. Kada imate matricu i zvođača, imate priliku za različit scenski nastup. To je ono što i pesma Evrovizije nudi. A kada neko stoji pored orkestra i peva, nema tu mnogo prostora da to izgleda vizuelno na taj način.

foto: Prinstcreen/ESC

Da li je RTS spreman da bude domaćin Evrovizije naredne godine?

- Vi to slutite? Mislim da bi nas to dočekalo nespremne, ali da ćemo odgovoriti tom zadatku.

foto: Damir Dervišagić

Šta mislte o Konstarktinoj pemi "In corpore sano"?

- Jako mi se dopala pesma. Mi kao tim potpuno podržavamo njihov tim. Pripreme su u toku, oni su ovih dana snimili drugu verziju pesme, uradili smo spot. Snimili su razglednice koje su organizatori iz Torina tražili od nas. Pripremaju se kostimi, matrice su prosleđene. Tako da imali smo i do sada puno posla, a u Torinu im želimo uspeh i sreću, pa taman i pobedili. Finansiraćemo put za delegaciju celu. Tamo ćemo, što se tiče nastupa, učestvovati sa našim rediteljima. Sve što im bude neophodno, RTS će to platiti.

Da li će pesma biti i na drugim jezicima?

- Apsolutno. Oni će otpevati, međutim, kako smo razgovarali, više smo za prevod na nekoliko svetskih jezika i to je već u toku. Pesmu na jutjubu možete da vidite na prevodu pored engleskog, i na španskom, francuskom, nemačkom, mađarskom i italijanskom.

foto: Nenad Kostić, Damir Dervišagić

Pogađaju li vas optužbe nezadovoljnih učesnika?

- Ja nikada nisam u životu čula da neko tuži žiri što mu nije dao glas. Meni je to smešno. Ja sam podnela 12 tužbi protiv ljudi koji su nas neosnovano klevetali za vreme festivala.

Da li je tačno da je trebalo da se plati RTS-u određen deo nastupa, za scenu?

- RTS ne plaća učesnicima nastup, ali im daje resurse. Dakle, bina, sve što se bini dešava, svetlo, grafika, to radi RTS. Dajemo fundus naših kostima. Ne možemo svakome da šijemo kostime, jer neko je, kao Konstrakta, kupila kostim za tri hiljade dinara, a neko je uložio tri hiljade evra. Moramo prema svima da budemo ravnopravni. Što se tiče scenskih efekata, vatre, nikada mi ne plaćamo, jer pet nastupa nema vatru, jedan ima, kako smo ravnopravni prema svima? To je isti princip kao na Pesmi Evovizije. Dakle, mi kada idemo tamo, sada kada bi Konstrakta želela vatru, suvi led, to bi RTS plaćao, a ne organizator u Torinu. Isto važi i za naše takmičare.

Da li će Konstrakta menjati scenski nastup?

- Mislim da neće odstupiti skoro od onoga što je bilo, osim što će taj kostim i detalji biti malo bolje utegnuti.

foto: Ana Paunković

Da li vam se dopada pesma Ace Lukasa?

- Dopada mi se. Naši urednici su izabrali 36 pesama. Mislim da ste i vi svedoci da među tim pesmama gotovo ne možete da kažete da je neka bila loša ili ispod nivoa. Ne razumem uopšte tu situaciju da neko bilo koga optužuje da namešta ovom, onom pobedu, a na kraju peti pobedi. Kakvo je onda to nameštanje? Nema osnova takvim optužbama. Ne može neko da ukrade sto hiljada SMS glasova. Razumete koja je to brojka? To je nemoguće. Drugo, RTS se ne bavi brojanjem glasova. I ja da sam glasala, ne znam za koga bih pre. Imala sam toliko favorita.

foto: Promo

Kako komentarišete optužbe da su članica žirija Una Senić i Konstrakta prijateljice?

- Ja ne znam da su prijatelji. To možemo da kažemo da kažemo i za svakoga od svih članova žirija da je neko sa nekim prijatelj. U Srbiji vi ne možete da pronađete ljude koji se ne poznaju, ne rade, ne sarađuju, pogotovo u ovom muzičkom svetu.

foto: Nenad Kostić, Printscreen/Prva TV

Aca Lukas kaže da će doneti dokaze na sudu?

- Jedva čekam. Ne mogu, sramota me je da to uopšte komentarišem. Ti ljudi kada pričaju koješta i kada moraju da se suoče na sudu, neka tamo pričaju. Moji advokati će time da se bave. Mi smo ovo organizovali da bi građani Srbije i ljudi iz struke izabrali pesmu. Mi smo mogli sami to da uradimo, nismo morali da organizujemo festival, već da pošaljemo samostalno. To je pravo RTS-a. Da uložimo toliki trud i novac da bismo napravili festival i da onda kao nameštamo. To je neprimereno pristojnom svetu. A mi smo pristojni ljudi. Svi učesnici na Pesmi za Evroviziju su toliko pokazali profesionalizma, entuzijazma, ljubavi, toliko su bili kolegijalni, navijali, podržavali jedni druge. Divan svet i divna atmosfera. I onda naravno, u svakom žitu se neki kukolj pojavi i dođe tamo neko ko smatra da treba da uzme ono što mu ne priprada.

Koji je vaš najveći izazov u karijeri? - Najveći izazov su mi bile demonstracije 1997. godine ovde ispred. Najveći izazov kao novinara je kada izveštavate sa nekih skupova koji imaju povećan stepen uzbuđenja, adrenalina.

foto: Nenad Kostić

Kurir.rs/ Jelena Stuparušić