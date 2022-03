IDOL MLADIH PRIZNAO DA STALNO NASTUPA POD GASOM! Nući progovorio i o Konstrakti, a evo šta kaže o emotivnom statusu!

Poznati muzičar Nući, iliti Igor Panić, kako mu glasi pravo ime, progovorio je o poslu, Konstrakti, poroku, ali i emotivnom statusu.

- Radili smo Cirih, Ljubljanu, bilo je sve puno. Navikao sam sad na to, malo zvuči nadmeno. Uvek se trudim da dam svoj maksimum. Kažu da su mi pesme na isti kalup, al' to je neki moj fazon. I Vikendu (the Weeknd) su sve pesme "na isti kalup" - rekao je Nući, pa prokomentarisao ovogodišnju predstavnicu Srbije na "Evroviziji".

- Konstrakta je top. Prijatno sam iznenađen što postoji jedan takav projekat, mislim da će super da prođe. Po meni ima sve što treba da ima jedan evrovizijski nastup. Odlično je za Evropu - istakao je reper, a potom otkrio svoj jedini porok, kao i da li ima devojku.

- Volim da popijem, to mi je porok, al' je to sve kontrolisano. Češće sam pripit na nastupima, ali sam radio i trezan, nije neophodno. Nemam lepšu polovinu, trenutno. Kakve devojke volim? Hm... Imamo li neko drugo pitanje? - naveo je u svom stilu.

