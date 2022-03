VIKI PROGOVORILA O NOVOM BIZNISU, NEKRETNINAMA I ISPLATAMA! Pevačica otkrila i NAJINTIMNIJE detalje braka sa Tašketom!

Pevačica Viki Miljković pojavila se na aerodromu, nakon burne noći, budući da se vratila sa nastupa. Ona je ispričala kako joj je protekla noć, kao i da je imala poseban razlog za slavlje, budući da je njenom suprugu Tašketu bio rođendan.

- Da vam kažem, iskreno, izbegavam da dajem izjave na aerodromu, ali mi je neprijatno da vas odbijem, jer vidim da ste tu! Bilo je divno na nastupu, Taške i ja smo se divno zabavljali, fantastična energija, ljudi su se poželeli devedesetih i dvehiljadite, srećom, ja sam imala tada hitove, uz koje sad svi igraju.

Pesma koja Vam je donela najveći bakšiš?

- Jao, pa dobro, ja kad radim te nastupe, ne obraćam pažnju, na bini sam, nezgodno je, ali dosta bakšiša se uzima na moje pesme i ja, ali i moje kolege.

Najskuplja pesma koju imate?

- Ima dosta najskupljih, balade, ,,Mene loša sreća pati", ,,Tugo moja", dok ,,Ženske bubice", ,,Crno na belo", to sad cela sala krene da igra, koliko god ljudi da bude tu - govori Viki za Republika.rs i dodaje:

- Taške je juče proslavio rođendan na sceni, nije očekivao da ću to da najavim, ja sam mu čestitala tačno u ponoć, cela sala mu je aplaudirala, ja sam rekla da sa publikom zajedno i plačemo, i tugujemo, i veselimo se, to je nešto što ja volim, da ga uveseljam.

Poklon koji ste poklonili Tašketu?

- Poklon, mi smo danas zakazali posebnu večeru, idemo da sačekamo Andriju, jer ima turnir, neću vam reći koje je mesto. Ja sam htela da mu kupim nešto, rekla sam mu da bira, on je tražio da kupio poklon meni, parfem je izabrao. Ja ne volim da delim privatne detalje, ali meni je bilo posebno i drago.

Kako Vam napreduje biznis?

- Prodaja stanova, nekretnina, fantastično ide. Radujem se tome, što tako nešto imamo u Srbiji, mnogi sad ljudi iz Švedske, Švajcarske žele da kupe sebi stan, to je fantastičan projekat. Svaki biznis je isplativ, samo je pitanje koliko mu se predaš, to nije još uvek nešto isplativo, ali Taške i ja imamo sreću što radimo ono što volimo, to je zaista velika sreća.

