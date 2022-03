EMOTIVNA ISPOVEST ALENA ISLAMOVIĆA: Sve o DUGMETU, BREGI i ratu! Pevač otkrio sve o najvećoj LJUBAVI u životu!

Alen Islamović u svojoj velikoj ispovesti govorio je o svom detinjstvu, odrastanju i početcima bavljenja muzikom.

foto: Printscreen/Pink

- Moji roditelji nisu razmišljalji o tome da ću profesionalno živeti od muzike. Mislili su da je čovek lud, ako se bavi muzikom. To je tako bilo sedamdesetih godina. Posle vojske sam uvek imao svoj bend i zarađivali smo. Taj odlazak u Sarajevo sa ''Divljim Jagodama'' je pogodio moje roditelje. Stari je flipnuo, a mama je plakala. Želeli su da nađem posao... - rekao je pevač u Premijera Vikend Specijalu.

- Kočnica u bendu nam je bila vojska, kad god ode neko, član fali u bendu. Tako smo napravili ''Divlje jagode'' - dodaje Alen.

- Imam sestru, brata, ja sam i deda. Niko se u mojoj familiji nije bavio muzikom, gitara je slučajno došla. Brat je pokušao da svira, bolele su ga jagodice, ali ja sam bio uporan. Nisam odlučio da se bavim muziko, mene su jednostavno odabrali. Prava istina je da kad sam došao kao bas gitarista u ''Divlje Jagode'', ja sam pevao i strani repertoar... Tad se javila ideja da snimamo u tom smeru, kao ''AC-DC'', da ih povedemo u neki drugi svet. To je bilo agresivno, sa puno ljubavi i energije, krv i znoj! Vežbalo se, bilo je više garaže nego koncerata, morao si da puniš to da to izgleda dobro. Svu garderobu dizajnirao sam ja sam sebi - kaže Islamović.

foto: Printscreen/Pink

Otkriva i zbog čega je napustio ''Divlje Jagode'' i prešao u ''Bijelo dugme''.

- Od Jagoda sam odustao zbog zasićenosti. Počeli smo da kopiramo sami sebe, pokušavali da napravimo nove ''Motore'', a to je nemoguće. To je jedna pesma i to je tako. Nismo imali nesuglasice, seli smo za sto i ja sam rekao ''Ja sam umoran od ovoga...''. Bjelo dugme je turbo firma bila, to su ogromne razlike, jača organizacija, ''Bijelo dugme'' je sve to imalo - priča Alen, pa dodaje:

- Iza sebe sam imao veliki hit ''Motori'', bio na naslovnicama... Bio je šok kad sam prešao iz ''Jagoda'' u ''Bijelo dugme''. Album koji smo snimili sa jagodama je odbilo nekoliko izdavačkih kuća, nisu verovali da će se takva muzika prodati na prostoru bivše Jugoslavije. Bili smo mega popularni, dugme nije imalo nikakvih zabrana. Sve su pesme izvodili, uvežbani repertoar i u Zagrebu i u Splitu i u Beogradu, svugde! Nismo imali zabrana. Dolazile su devedesete godine, politika je uticala na sve. Mirisalo je na rat i ''Bijelo dugme'' nije moglo da funkcioniše zbog toga. Nisam verovao u to da ćemo se ponovo okupiti. ''Bijelo dugme'' je najbolji deo mog života, to je jako dobro iskustvo. Otpevao sam najbolje pesme Bregovića, ''Đurđevdan'' smo svugde izvodili, nije istina da je bilo zabrana - priznao je Alen.

foto: Printscreen/Pink

Otkrio je u kakvim je odnosima sa Goranom Bregovićem danas.

- Imam jako dobre odnose sa Goranom, Goran veruje u mene. ''Bijelo dugme'' se uvek menjalo, ali taj torpedo kad krene na bini sa orkestrom Gorana Bregovića, tu moraš biti maher da dođeš do publike kao interpretator - kaže Alen.

Priznaje da mu je najveća ljubav u životu njegova supruga, sa kojom je skoro čitav život, tačnije od njene 16. godine.

- Najveća ljubav mi je moja žena, ako smo zajendo od 16. godine, možete da zamislite kakva je to ljubav. Sad nemamo nesuglasica, ranije smo imali, ali ona je oguglala na to. Kao otac sam odličan i blag, a kao deda tek. To mi je najlepša uloga sad, jedva čekam da vidim unuke, nisam ih video 3 dana i već mi nedostaju - kaže on.

- Moj najveći životni gubitak je kad sam plakao, kad mi ode neko iz familije. Kad ti odlaze roditelji, kad te napuštaju. Kada ode majka... Ja sam bio najmlađi, naravno da sam bio plačljiv, stariji to malo lakše podnose - zaključio je Alen Islamović.

foto: Printscreen/Pink

Kurir.rs/S.M.

Bonus video:

00:18 Goran Bregović na Sava Promenadi za doček Nove godine: Biće ludo i nezaboravno