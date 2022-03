BILA SAM PRESTRAVLJENA Snežani Dakić se pojavio celutlit sa prednje strane butine u trudnoći, a sad je POSLALA ŽENAMA SNŽNU PORUKU

Snežana Dakić, voditeljka i novinarka i Dušica Ranđelović, master terapeut istakle su da je važnije da se žena oseća dobro u svojoj koži i da bude zdrava.

- Svi imamo u nekoj meri celutlit. Naše žene nisu dosledne sa ishranom i moraju da imaju celulit - otkrila je Ranđelović u "Puslu Srbije" na Kurir televiziji.

Snežana Dakić je dodala da je veoma važno kako se devojke hrane, jer je to ono što utiče na stvaranje celulita.

foto: Kurir televizija

- Čini mi se da mladi sada jedu sve brzo i usput, ali je važno da znaju da to kako se hrane, zavisi i izbacivanje tečnosti i imaće više celulita. Važno je da se bave sportom. Meni se u drugom stanju pojavio čak sa prednje strane celulit. To je bilo prvi put u životu da mi se sa prednje strane pojavio. Bila sam prestavljena kada sam se porodila, ali to se rešilo veoma brzo. Normalno je da u drugom stanju izgledamo drugačije. Žene ne bi trebalo da se ugoje preko 20 kilograma, ja sam se ugjila 16. Ne morate toliko da brinete dok ste trudne. Neke žene se u toku trudnoće bave sportom - kaže Snežana Dakić.

Dušica Ranđelović je istakla, da koliko god žene eksperimentisale, često se vraćaju ručnoj masaži. Ona je dodala i da se anticelulit masaže određuju prema stilu života.

- To je kada je neko u formi, mora da se odredi prema stilu života. Neko ko je neaktivan, teško da će delovati. Maderoterapija je pravi izbor, ali treba ručno da se počne. Modrice nikako ne bi smele da se pojave, to je podera tikiva. Neprihvatljivo je da budu modrice - kaže master terapeut i dodaje:

foto: Kurir televizija

- Voda, ceđeni sokovi. Prioritet je naći ono što vama odgovara. Potpuno je u redu da jednom nedeljno pojedemo ili popijemo nešto što nije zdravo ili alkoholno. Sve je u balansu - kaže Dušica Ranđelović - master terapeut.

Snežana Dakić je poslala snažnu poruku svim ženama.

foto: Kurir televizija

- Poručila bih ženama da se ne opterećuju oko celulita, jer muškarci to ni ne primećuju. Imaćete preoblem u intimnom odnosu i stidećete se da se opustite i prepustite, a on to neće da primeti. Ali bacite se na rad na sebi izunutra. Dok vi ne prihvatite sebe. Sviđalo se to vama ili ne, danas morate biti i lepi i pametni. Lepi onoliko koliko vam mogućnosti to dozvoljavaju, negovani, vežbajte da biste imali pravu kičmu, hranite se zdravo da biste bili zdravi - poručila je novinarka i voditeljka.

Kurir.rs

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Bonus video:

01:13 ŽENA MORA DA UZME STVAR U SVOJE RUKE JER JOJ VREME PROLAZI! Snežana Dakić iznenadila savetom: Otvoreno tražite priliku za BRAK