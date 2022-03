IMAM FIKSNU CENU! Bio je finalista Zvezda Granda, oženio se i dobio decu, a Dinča sad otvoreno priča o ZARADI i porodici!

Pevač Milan Dinčić Dinča pre deceniju i po učestvovao je u takmičenju "Zvezdama Granda", u kojem je bio finalista, a u međuvremenu se oženio i dobio dvoje dece. Priznaje da mu porodica mnogo nedostaje na poslovnim putovanjima.

- Nisam spavao ništa. Ovo je bilo venčanje, svadba, baš je bilo veselo. Samo narodnjaci su bili na repertoaru. Ja sam imao svoju fiksnu cenu, ali su davali ljudi i bakšiš. Više volim da nastupam na svadbama, nego u klubovima i slično. Uglavnom nastupam po Evropi - kaže Dinča, kog su mediji sreli na earodromu posle tezge.

- Porodica mi mnogo fali, uglavnom sam od petka do nedelje u dijaspori negde. Jedva čekam da ih vidim uvek. U svakom momentu smo na vezi, gde su, šta rade, sve me zanima. Nije to mnogo, uglavnom se tri dana ne vidimo, al' opet... - dodao je on.

