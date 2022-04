PROŠLA KROZ PAKAO! Krstinja otvorila dušu! Svi su pričali da se razvodi zbog MRŠAVLJENJA, a sad ŠOKIRALA ISTINOM o bivšem mužu!

Krstinja Todorović prvi put na Kurir televiziji progovorila je o razvodu, nakon četiri godine braka i istakla da se sa bivšim mužem rastala zbog obostranog nerazumevanja.

- Kao što sam imala višak kože na stomaku, tako imam i na grudima, svakako da ću i tu skloniti kožu i to bih sredila da bude pristojno i normalno, da sve to upakujem - kaže Krstinja Todorović.

- Ja sam prošla kroz sve to pre dve godine, ali ni slutila nisam da idem na duplo ozbiljniji zahtev, nego što je bio taj. I dan danas posle dve nedelje i dalje se piše o mom razvodu. Ljudi će uvek da komentarišu - kaže pevačica i dodaje:

- A ljudi ne znaju šta se događa u nečija četiri zida. Svako vidi ono što želi da vidi, ništa nije preko noći. Nikada neću reći da sam bila sto posto ispravna u tom braku, niti je moj suprug potpuno ispravan. Sve se to desilo u nekom pogrešnom trenutku. Moj fizički izgled, niti je neka treća osoba uzrok našeg razvoda. Kada dvoje ljudi ne razumeju jedno drugo i kada su poslovi u pitanju, nismo mogli i to je jedna istina. To nije bila odluka koja je doneta preko noći. Ali je najteže izgovoriti to. Verujte mi, razvod je ravan maloj smrti, gubiš nešto što si mislio da će ti biti za ceo život. Ne bih ja to nazvala neuspehom, ali ne možeš da ne misliš o tome - kaže Krstinja.

Pevačica je istakla da je najviše pogađaju komentari drugih, te da, ma koliko da je bila spremna na sve što sledi, živ je čovek i ne može da ostane ravnodušna.

