NIKO NIJE VEROVAO U RIJALITI LJUBAVI U SRBIJI: A oni su se zavoleli pred kamerama i ostali ZAJEDNO! Jedan par je prošao GOLGOTU

Bivši rijaliti učesnici Mladen Vuletić i Jelena Pešić, koja je u drugom stanju, venčali su se, a sudbonosno da su izgovorili pred 250 zvanica u gala sali u jednom prestižnom restoranu. Iako se njih dvoje nisu direktno upoznali u rijalitiju, oboje su bivši rijaliti učesnici koji su se sreli u emisiji o rijalitiju koju vodi Pešićka.

Bane Čolak i Ivana Krunić verili su se posle dve godine zabavljanja. Njih dvoje su se upoznali i zavoleli u rijalitiju, a kako je rekao di-džej njihova ljubav je ostala jaka i pored toga što je krenula u Zadruzi.

Iako mnoge rijaliti ljubavi nisu opstale, mnoge su se završile i brakom i srećnim i skladnim životom.

Nikola Rokvić i Bojana Barović

Svi su gledali kako se oni upoznaju u rijaliti programu, a niko nije slutio da će ljubav opstati i napolju.

Pevač Nikola Rokvić i Bojana Barović upoznali su se u rijalitiju „Survajver“ 2010. godine. Oni su proveli mesec dana na jednom ostrvu na Filipinima, gde su započeli svoju vezu koju su kasnije održavali na daljinu jer je novosadska manekenka otišla u Ameriku da radi. Njih dvoje su uspeli da prevaziđu kilometre, pa su brzo započeli zajednički život. Pre dve godine obradovala ih je vest da je Bojana u drugom stanju. To je ubrzalo njihovu odluku da se venčaju i jedno drugom su u tajnosti izgovorili sudbonosno „da“. U avgustu iste godine manekenka se porodila u Los Anđelesu. Na svet je došla ćerka Leona. Bračni par sada čeka drugo dete, i to sina.

Luna Đogani i Marko Miljković

Luna Đogani i Marko Miljković venčali su se 16. maja u opštini Rakovica, a juče je bilo i crkveno venčanje, u crkvi van Beograda. Njih dvoje su, posle Lunine burne i skandalozne veze sa sa oženjenim pevačem Slobom Radanovićem u Zadruzu 1, započeli romansu u Zadruzi 2, zalečili rane i posle silnih skandala, svađa sa Đoganijevom mamom Anabelom, svili su gnezdo, a njihovu sreću upotpunila je ćerkica, koja je na svet stigla u junu.

Nadežda Biljić i Toma Panić

Pevačica Nadežda Biljić i njen izabranik Tomislav Toma Panić vezu su takođe započeli u rijalitiju. Iako je njihova ljubav nekoliko puta bila na ispitu, na kraju su uspeli da prevaziđu razlike. Njih dvoje su se čak i tukli, reagovala je i policija, ali pošto je Biljićka ostala u drugom stanju, i na svet donela sina Longa, njihova veza je uplovila u mirne porodične vode. Oni su sina Longa krstili za drugi rođendan, gde su okupili celu porodicu.

Nikola Lakić i Aleksandra Tasić Coka

Nikola Lakić i Aleksandra Tasić Coka upoznali su se u rijalitiju Parovi, a njihova ljubav već traje nekoliko godina i krunisana je zajedničkim životom i sinom.

Ivan Marinković i Jelena Ilić

Bivši muž Goce Tržan Ivan Marinković i Jelena Ilić zavoleli su se u rijalitiju Parovi, a njihova turbulentna veza poslednjih meseci je uplovila u mirnije vode. I u rijalitiju su se često svađali, Jelena je čak bila veoma nasilna prema Ivanu, a nedavno se desio ogroman skandal kada su se potukli u stanu u kojem žive. Jelena je tada ubola makazama Ivana jer ju je napao, odvezen je kolima hitne pomoći. Njima dvoma je uručeno rešenje o zabrani prilaska, koje oni nisu poštovali jer su se pomirili.

Zavololili se i razveli u rijalitiju

Dalila Dragojević i Dejan Dragojević

Dalila i Dejan Dragojević upoznali su se u „Parovima“. Kako kažu, to je bila ljubav na prvi pogled. Izdržali su sve napade i njihova ljubav je opstala. Venčali su se u septembru prošle godine u opštini Zvezdara u prisustvu kumova i novinara. Roditeljima su javili tek kada su se potpisali u knjigu venčanih. Njemu majka Biljana i očuh Mungos to nisu mogli da oproste. Oni, inače, od prvog dana nisu prihvatili Dalilu, što je Dejana zabolelo. On je odlučio da svojoj porodici okrene leđa, čak i bratu Davidu i sestri, i posveti se svom životu sa suprugom. Jedino je bio u kontaktu s ocem. Posle pet godina, Dalila i Dejan su se razveli u rijalitiju Zadruga jer je Dragojevićeva prevarila muža pred očima sa Filipom Carem.