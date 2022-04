MILICA PAVLOVIĆ PREŠLA U PLAVUŠE, PA REŠILA DA MENJA PROFESIJU? Progovorila o novim planovima: Biće SPEKTAKULARNO!

Milica Pavlović zapalila je javnost novim imidžom, ali i svoijim nastupom u Kragujevcu, gde su je sačekale kamere Kurir televizije.

Popularna pevačica otkrila je da ima velike planove za budućnost, pa pored novog albuma, ima u planu i nastavak serije "Pevačica".

Kako se mlada zvezda fenomenalno snašla u prvoj sezoni popularne serije, ne krije da očekuje i nastavak.

foto: Kurir televizija

- Veoma sam uzbuđena zbog mog novog albuma, biće i kolaboracija sa jednim muškim kolegom. Publika će uživati u jednom muzičko-scenskom spektaklu - otkrila je Milica Pavlović.

Ona se osvrnula i na promenu svog imidža, koji je sve ostavio bez teksta.

- Da mi je neko rekao pre nekoliko meseci da ću biti plavuša, rekla sam sebi da to nema šanse. Nakon kaverta mog novog albuma rekla sam da nema nazad. Još uvek se upoznajem sa samom sobom u ogledalu, ali nisam naišla ni na jedan negativan komentar, tako da mogu da kažem i da mi se dopada - kaže Milica Pavlović.

foto: Kurir televizija

Popularna pevačica progovorila je i o nastavku u glumačkim vodama, a mnogi su tvrdili da će se posvetiti samo glumi. Ipak, pevačica i dalje tvrdi da od pevačke karijere ne odstupa, ali ni glumačke se ne odriče.

- Svaki put kada me pitaju za drugu sezonu nastavka serije "Pevačica", izgovarala sam te januar, te februar, te mart... E, pa sada mogu da vam kažem da me je Gaga Antonijević slagao i nje me udostojio da mi da pravi termin nastavka serije "Pevačica". Tako da kad me pozovu, pozvali su me ... - kaže Milica Pavlović.

Kurir.rs

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Bonus video:

02:30 ALEKSANDAR RADOJIČIĆ O PREMIJERI ZALJUBLJENOG ŠEKSPIRA: Napravili smo sjajnu predstavu, drago mi je što sam deo ekipe