KAD POJEDINI BUDU UMIRALI, DALILA ĆE IM BITI NA USNAMA! Emina van sebe: Šta bi bilo da sam njima u Zadruzi? Evo kako se oseća Huso

Kao bomba odjeknula je vest da je Huso Mujić u bolnici i da je u teškom stanju. Tim povodom oglasila se Emina za Kurir koja je istakla da je sve to velika laž.

"Čula sam se sa Husom i nije istina da je toliko loše kako pišu. Nemoguće koliko laži iznose o Dalili, a sad vidim i ovo za Husu!", započela je Emina pa dodala:

"Za mene lično je sve postalo bezveze i veruj da nemam volje više ni da gledam! Postali su dosadni svi do jednog i sve im se vrti u krug! Što se lično tiče Dalile i Dejana ja cekam kraj i nadam se da ce Dalila i Deki zajedno da se vrate kući. Ispred njih su još ova tri meseca, a to je dug period i može svašta da se izdešava. Vidim da su većina njih već pripremaju za finale i sve će dati samo da isplivaju na vrh! Dalili kad bih mogla poručila bih da malo povede računa o sebi i da ne daje na značaju nebitnim osobama. Ne sme da sluša nikog sem sebe. Ne može nju Filip zbog svojih konflikata koje ima sa pojedinim učesnicima da je sprečava da ona priča onako kako vidi i kako bi rekla svoje misljenje", rekla je Besna Dalila i dodala:

"Filip misli da može manipulisati Dalilom i optuživati je za sve, ja mu poručujem da neće moći i da ja pomno pratim sve! Posvađao se sa svima pa sad mu kao Dalila dobra i kao on voli Dalilu, ma dajte molim vas!!! Dalila mu je samo sad odbrambeni stub od mnogih u kući da ga ne napadaju jer Dalila je jača od njega u svakom segmentu i više slušaju i uvažavaju Dalilu i njeno mišljenje nego njega budalu. Dalila kad bi mene pitala treba da ide sama ova tri meseca i ona to moze! Nervira me kad plače i pravi od sebe jadnicu i kao plaši se da će je Filip ostaviti! Nervira me što ne pravi sebi da jede i sto se ne posveti samo sebi!!! Niko joj ne treba ovo vreme", rekla je ona.

Emina se osvrnula i na priču da Dalila ima ćerku koju je dala na usvajanje.

"Vidim pišu gluposti i o tome da Dalila ima ćerku, da je ostavila, da je dala na usvajanje! Bože, koje laži plasiraju pa to više nije normalno, gledam i glupača Vesna Rivas se oglašava i priča laži vezane za Dalilu! Dalila je sa Vesnom na sudu jos iz Parova, a sad Boga mi kako je počela i koliko petlja i laže mogla bi se naći ponovo kad Dalila izađe zbog svega što je do sad iznela o Dalili", rekla je Emina pa zaključila:

"Dalila je bolna tačka mnogima. Ja mislim i kad budu pojedini umirali kao što je i jedna od njih Vesna Rivas, Dalilino ime i Dalilin lik ce im biti na usnama i pred njima. Šta bi tek bilo da sam s njima dole u Zadruzi gde bih imala svašta da kažem za mnoge koji bi mi stali na crtu", rekla je ona.

