DALILIN OTAC U KRITIČNOM STANJU, HITNO ZAVRŠIO U BOLNICI: Plašimo se da će UMRETI! Evo šta se dešava Husi Mujiću!

Huso Mujić, otac aktuelne zadrugarke Dalile Dragojević, navodno se nalazi u bolnici, prenose beogradski mediji.

Izvor za medije otkrio kakvo je stanje Dalilinog oca.

- Huso je završio u bolnici, prijatelji su došli po njega i odveli ga u bolnicu, čoveku je mnogo teško i loše mu je zbog Cara i kako se ponaša prema Dalili. Šećer mu je skočio i pritisak ga muči, doktori svaki dan imaju probleme. Mi se plašimo da dok Dalila izađe, da će on umreti. A Car nije ni svestan šta ga čeka kad izađe napolje, Dalilini roditelji ga uopšte ne vole, a sledi mu i tužba zbog svega što je rekao za Husa i Eminu - govori izvor za Republika.rs koji je za sada želeo da ostane anoniman.

Podsetimo, Huso je nedavno za Kurir otkrio da ga je sramota zbog pomirenja Dalile i Cara.

"Šta vredi savetovati, već jesam, ali to ne vredi ništa. Do nje ne dolazi ništa. Ne znam zašto se miri sa njim stalno. Nije nikako dobro. Sramotu još veću dobijam i goru. Sad tek čujem da su se pomirili, a rekla je da to nikada neće uraditi. Car me ne zanima uopšte, to je jedan hohštapler i kriminalac, on svakoj devojci upućuje uvrede. Sili se nad slabim od sebe", rekao je Huso.

