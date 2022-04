VIP PROSTITUCIJA! BIVŠI RASKRINKAO RUŽICU VELJKOVIĆ: Znao sam čime se BAVI, sa 20 išla u Dubai, dete koje je ABORTIRALA nije moje

Bivša modelsica i pobednica rijalitija "Parovi" Ružica Veljković našla se u centru skandala nakon što je jedna od devojaka koje su uhapšene u akciji protiv organizovanja prostitucije, M. H., potvrdila je da se bavi najstarijim zanatom i detaljno opisala s kojim koleginicama je orgijala u Makedoniji. Ona je, navodno, tvrdila da je u taj posao krenula sa Ružicom, koja se posle pobede u "Parovima" 2016. povukla iz javnosti.

foto: Kurir

Sada se oglasio i Ružičin bivši dečko, nekadašnja "Zvezda Granda" i učesnik rijalitija "Farma", Andrija Aki Marković, kojeg je optuživala da ju je fizički zlostavljao i da je abortirala njegovo dete. On je za Kurir rekao da je pretpostavljao da se Veljkovićeva bavi najstarijim zanatom, ali da se stideo da to sebi prizna.

foto: Instagram

- Što se tiče dotične, pretpostavio sam ja to odavno,samo me je bilo sramota da pričam o tome jer sam bio jako mlad i što je još gore, sa dotičnom u vezi. Sećate se svi sta je "bilo" pre devet godina, pa da razjasnimo nešto... U to vreme, da li smatrate normalnim da neko ko uopšte nije u zavidnoj fanansiskoj situaciji, da se ne izrazim drugačije, ode u Dubai? S obzirom da sam imao samo 20 godina i da sam jako kratko u tom trenutku živeo u Beogradu (a dolazim iz manje sredine, iz Požarevca), lako mi je bilo ispričati bajku u koju ću ja poverovati - počeo je Aki, a potom rekao da dete koje je Ružica abortirala nije bilo njegovo.

foto: Damir Dervišagić

- Trudnoća? Da, bila je trudna i abortirala je dete, ali dete uopšte nije ni bilo moje, što sam naravno saznao i želeo odmah da prekinem sa njom... Tim saznanjem ona ostaje bez odličnog paravana i uglednog i dobro situiranog dečka, pa me iz revolta optužuje za nasilje i na taj način pokušava bar nešto da izvuče iz cele te situacije, a sebe naravno da zaštiti - kaže Aki za Kurir.

foto: Instagram

On dodaje da mu je to služilo za nauk, kao i da tek sad može da sagleda celu situaciju u kojoj se našao.

foto: Instagram

- Ubrzo nakon toga i povlači tužbu jer je svesna da se ništa od toga nije ni dogodilo. Tako da, tada me je jako bilo sramota pričati na tu temu, jer sam bio razapet od strane medija na najgori mogući način. Znate da nikakve izjave nisam davao, sem jedne kada je tužba povučena. Obzirom da je prošlo dosta godina, sada mogu da pričam o tome, jer je to u stvari bila velika škola za mene.Tako da, po svemu sudeći, ja sam davno pretpostavljao ovo što se upravo sada dešava, ali sam se i istog trenutka distancirao od svega toga i nikada nisam želeo ništa da komentarišem. Pri tom, ovo je samo delić svega o čemu mogu da pričam - završio je Aki.

foto: Instagram

Kurir.rs/

Bonus video:

00:00 DA LI SE BAVIŠ PROSTITUCIJOM?! UŽIVO okršaj novinarke i Dušice Grabović: Spomenula i snimak na kome navodno UGOVARA KLIJENTELU