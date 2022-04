NAŠLA SE U KATALOGU VIP PROSTITUCIJE, A SAD ČEKA 2. DETE: Evo kako izgleda trudna Ružica Veljković, pozirala u brusu (FOTO)

Ružica Veljković, bivša misica i pobednica rijaliti šoua "Parovi", našla se u centru skandala oko elitne prostitucije, čeka drugo dete sa doktorom koji radi u Švajcarskoj.

Ružica se pošto ju je jedna od devojaka koje su uhapšene u akciji policije zbog elitne prostitucije označila kao jednu iz kataloga makroa Duška Bajića oglasila i rekla da je u drugom stanju, ali i da nema veze sa prostitucijom.

Veljkovićeva nam je poslala fotografiju gde pozira u donjem vešu i gde se vidi trudnički stomak.

Podsetimo, bivša misica je rekla da je za prostituciju optužila Marija Halas, s kojom se nekada družila, a s njom se nije čula već nekoliko godina.

- Mene optužuje Marija Halas da se prostituišem, a zapravo ona to radi. Družila sam se sa njom godinama i znala sam kako živi i čime se bavi. Nije mi to smetalo, ali nisam dozvoljavala da me uvuče u njen loš krug, jer imam dete i svoju porodicu i nikada se time ne bih bavila. Živim dobro, imam dobro situiranog muža i to mi nije potrebno. Marija Halas je pokušala da baci ljagu na moje ime jer je ljubomorna i ima prazan život i zbog droge koju često konzumira ne zna šta radi. Ja sam do prekjuče bila u Švajcarskoj i nisam nikako mogla biti sa njom u Makedoniji. Pritom trudna sam drugi put i ovaj stres ne prija. Ni meni ni bebi - kaže Ružica. Ružica Veljković dodaje da već dugo nije u dobrim odnosima sa Marijom.

