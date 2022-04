TRAVELLAND-OVA AKCIJA KOJA SE NE PROPUŠTA! Veliki popusti na hotele u Grčkoj važe do 15.4.

Dobra organizacija je pola posla - tako kažu oni koji misle o svemu na vreme. Kada je letnji odmar u pitanju, nikad nije prerano za pripremu. Kuda na more? Grčka će i ove sezone biti i te kako primamljiva srpskim turistima, a najraznovrsnija ponuda hotelskog smeštaja nalazi se u turističkoj agenciji “Travelland”. Ukoliko ste dovoljno brzi ali i odlučni, do 15.4. možete iskoristiti velike popuste na aranžmane. Kako bismo vam olakšali izbor hotelskog smeštaja, izdvajamo neke iz ponude prema toploj proporuci agencije i to po akcijskim cenama.

LETNJA SEZONA 2022 – Last minute ponude!

Lagomandra hotel & spa 4* je deo hotelskog kompleksa u okviru kog se nalazi i Lagomandra Beach Hotel (zasebna zgrada). Smešten je u jednom od najlepših delova zaliva Toroneos. Hotel je udaljen oko 6 km od Neos Marmarasa, oko 14 km od Nikitija i oko 100 km od Soluna. Nalazi se 150 metara od peščane plaže nagrađene plavom zastavicom do koje vodi mostić preko glavnog puta. Ležaljke i suncobrani se naplaćuju prema hotelskim pravilima. Usluga je polupansionska. Tokom leta boravak je moguć na 7 i 10 noćenja, a na 5 i 6 noćenja već od 28.4. (najniža cena je 285 evra po sobi za 5 noći; od 565 evra za 10 noći).

Lagomandra Beach 4*- Smešten je između svetlo zelenog podnožja brda Itamos i duboko plave vode toroneos zaliva, na zlatnoj plaži Lagomandra, koja je nagrađena Plavom zastavom, od EU, u kompleksu Lagomandra hoteli. Samo 90 km od solunskog aerodroma i 5 km od slikovitog mesta Neos Marmaras. Usluga je takođe na bazi polupansiona. Najnža cena boravka je na 5 noćenja i iznosi 310 evra po sobi. Od maja boravak je na 7 noćenja, a najniža cena je 430 evra.

Samo 3 km od kosmopolitskog letovališta Kalitea i 90 km od solunskog aerodrome nalazi se prelepi Aegean Melathron 5*. Raspolaže sa 255 soba i sve su sa balkonom ili terasom. Možemo slobodno reći da je u pitanju izuzetan hotel sa 5*, polupansionske usluge, odličan za odmor, rekreaciju i zabavu. Od 1.5. cena boravka na 7 noćenja je 430 evra. Tokom prvomajskih praznika, moguć je boravak na 3, 4, 5, 6 i 7 noćenja (najniža cena je 185 evra). Ukoliko se odlučite za odmor od 10 dana, slobodnoh termina ima po ceni već od 615 evra.

Sve zainteresovani mogu izvršiti rezervacije na adresi Dobračina 43, u Beogradu, svakog radnog dana od 09-20h, subotom od 09-16. Za najaktuelnije ponude i važne informacije, agenciju “Travelland” možete zapratiti i na društvenim mrežama Facebook i Instagram.

