TAMARA ĐURIĆ RASKRINKALA HIRURGA KOJI JOJ JE UNAKAZIO NOS Bio je sa pevačicama i starletama, NAŠA NAJVEĆA ZVEZDA je SPAVALA S NJIM

Starleta Tamara Đurić koja je tužila estetskog hirurga jer joj je uzeo 10.000 evra i upropastio nos, a sada je progovorila o svemu.

Naime, Jovana je gostovala u Novom Jutru kod Jovane Jeremić i tom prilikom je otkrila šta je sve uradila na sebi i da li se kaje zbog estetskih korekcija.

- Nisam rekla da mi je unakazio nos jer nisam htela da spavam sa njim. Samo sam rekla da ne želim da se viđam na temu mog nosa, samo želim da mi kaže da li može to da reši. Vreme je prošlo, ali nos je ostao podignut. Kaže da to nije greška, da to tako treba da izgleda. To nije bio deo našeg dogovora. Baš je učestalo poređenje sa Majkl Džeksonom. Pronašla sam i sama sličnosti - počela je Tamara.

- Želim način da čujem, a ne da se gledamo. On spava sa dosta naših pevačica i starleta. Oni imaju vremena da odlaze, da se viđaju privatno. Ja nemam vremena, imam malo dete. Platila sam 10.000 evra za operaciju. On meni nije lomio nos, mislio je da ćemo se viđati svako malo da on meni taj nos spušta. Dobri su hirurzi u Turskoj, ali nisu svi dobri. Oni su razvili taj estetski turizam - dodala je Đurićeva.

Istakla je da je jedna od naših najvećih zvezda radila korekcije kod njega, ali da je za uzvrat i spavala sa njim.

- Ovaj doktor važi za jednog od najvećih. Kod njega je radila naša najveća zvezda, samo što je ona išla puno puta i ona je spavala sa njim. Pa je imala vremena da ide i da to menja. Kada dobijem kilograme, dobijem i kruglinu lica što mi se ne dopada. Htela sam samo malo, i kad hoćeš samo malo da dodaš ti pokvariš sve. Nije to teška operacija, izvadićemo hrskavicu iz uha ili rebro da mi nos izgleda prirodnije i spuštenije. Turska je proglašena za najbolju. On je velikim svetskim zvezdama radio telo, on to dobro radi, ali nije dobar za lice - zaključila je Tamara.

