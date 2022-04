PROBE OD 6 SATI, TO JE PAKAO! Bivša takmičarka Zvezda Granda otvoreno o Đorđu Davidu, ovako je tretirao svoje KANDIDATE!

Milica Atanacković, bivša "Zvezda Granda", ima pune ruke posla.

Miljenica Đorđa Davida je već tri godine njegova desna ruka.

- Gledam takmičenje i učestvujem u svemu, Đorđe me ne pušta na miru, na telefonu sam 24 sata za njega i za kandidate. Koliko god da je zanimljivo, iskreno mi je i naporno jer Đorđe zakazuje probe po pet ili šest sati, to je pakao! Onda pevanje, njegovo objašnjavanje, a on priča glasno, meni je to nekada toliko naporno za uši. Pomažem kandidatima sve ono što on ne može preko telefona, oko odabira pesama kojima će predstaviti, takođe. Dođu Bosanci i Makedonci pa ih ja izvodim po kafanama i klubovima, i za to sam zadužena (smeh). Šalim se, izlazim sa par njih sa kojima se družim - objasnila je Milica.

Na snimanjima imamo prilike da vidimo koliko je roker požrtvovan mentor, međutim Milica je otkrila kako se on ponaša iza kulisa.

foto: Antonio Ahel/ATAImages

- Od moje sezone do sada se Đorđe mnogo promenio u radu sa kandidatima, mnogo, mnogo srcem ide. To mu je možda i loše, mada mu zbog toga možda kandidati prolaze dobro u takmičenju. On se ne štedi uopšte, neverovatno koliko on ima enegije za tu mladu decu i da mu nije žao da im pruži svoj maksimum. Ma svaka čast njemu kako se on drži - istakla je pevačica te bez dlake na jeziku prokomentarisala sporne stajlinge Maje Đorđević i Anastasije Ićurup oko kojih se digla velika prašina.

- Kada se setim i ja sam se tako oblačila, ali to je scena, to ljudi moraju da shvate. To nije restoran, bina to zahteva. Ma obe su bile super, meni se uklapalo. Pa i ja sam znala u takmičenju da stavim lance, obučem bodi, jednostavno tako se oblače najveće svetske zvezde - zaključila je ona.

foto: Printscreen/Prva TV

Kurir.rs/K.Đ/Grandonline

Bonus video:

15:53 Đorđe David prokomentarisao Beoviziju: Konstraktu svi treba da podržimo, ali Sara Jo je trebalo da pobedi