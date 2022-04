OVO ĆE DARKA LAZIĆA SLOMITI! Komšije iz rodnog kraja TEŠKO OSUDILE folkera: Neće više smeti PRED OČI DA IM IZAĐE (VIDEO)

Pevač je, da podsetimo, priveden zbog prekoračenja brzine. Vozio je 117 kilometara na čas na mestu gde je maksimalna dozvoljena 80 kilometara na čas.

Podvrgnut je i droga, kao i alko testu, koji su pokazali da je pozitivan na kokain, a izmereno mu je i 0.91 promil alkohola u organizmu.

Ovo su samo neki od komentara komšija Darka Lazića.

- Svi mi vozimo u pijanom stanju. Ajde, ko ne vozi? Kad odemo na slavu i popijemo svi vozimo u pijanom stanju. Normalno da daje loš primer jer je javna ličnost - istakao je komšija Savić.

1 / 4 Foto: Kurir televizija

- Ne opravdavam ni slučajno. Koliko se sećam on je imao slične slučajeve. Jedva je ostao živ. Mlad i uspešan čovek, umesto da fura dalje, on luduje. Šta mu to treba. Sad smo trenutno u njegovom selu. Fino mesto, dobri ljudi. Zašto je on takav, nemam pojma. Nama Srbima ne treba rat, nama je dovoljno da nam daju dobri automobili od preko 2.000 kubika i nas nema za dve godine - rekao je komšija Polić.

foto: Nenad Kostić

- Nije u redu. Vozio je 117 na sat, a ograničenje bilo 80. Čuo sam i da je izgubio vozačku još 2013. godine. Nije lepo, može nekoga da povredi usput - rekao je jedan od komšima.

