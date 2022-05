ŽENE UZDIŠU ZA NJIM, A ON VEĆ 10 GODINA VOLI SAMO JEDNU! Bojan Leksington pokazao suprugu, progovorio o PORODICI! (FOTO)

Bojan Vasković, pevač grupe Leksington, svaki slobodan trenutan voli da provodi sa svojom porodicom i uživa u svakom momentu sa njima.

- Da bi brak opstao mora da postoji ljubav, tolerancija i kompromis. Na tome mora i da se radi, kao što kažu: “Mora da se zaliva cveće da bi raslo, ako ga ne zalivaš ono uvene”. Verovatno je to neki ključ uspeha - kaže Bojan Vasković kome izabranica nije iz sfere javnog života, ali ima potpuno razumevanje za prirodu njegovog posla.

- Znam da ona razume moj posao. Mi smo zajedno već 10 godina tako da je to već jedna životna rutina u smisli obaveza i svega što nosi naš posao- kaže Bojan.

Na pitanje da li su deca povukla muzikalnost na tatu, Vasković odgovara:

- Jesu. I na oba roditelja. I mama lepo peva. To je izgleda genetski. Anđelina već pokazuje afinitete prema muzici.

Lexington je nedavno objavio singl “Dugujem ti sebe”. Da je njihova muzika nedostajala publici, dokaz su pozitivni komentari kada je nova pesma u pitanju.

- Prezadovoljni smo. Pesma je bila dugo kod nas i mi smo bili uzbuđeni sve vreme dok se pripremala i snimala. To se prenelo i na publiku. Fantastično prolazi. Izaziva posebnu emociju- kaže gitarista benda Miloš Vuksanović Vuksa, a zatim otkrivaju gde pronalaze inspiraciju:

- Inspiracija je svuda oko nas. Kada su pesme u pitanju, mi inspiraciju pronalazimo u našem radu.

Oni su se osvrnuli na uspeh pesama.

- Možda je hit prevelika reč, ali zaista po našim nastupima se to vidi. Devojke su naša publika. Osamdeset odsto publike čine dame što nama imponuje. Nadamo se da će tako biti i u buduće- kaže Vuksa, a zatim otkriva da li mu devojke prilaze na nastupu s obzirom na to da je on član benda koji nije emotivno zauzet.

- Da, ne poklanjaju ništa specijalno, ali dešava se da priđu devojke. Logičnije je da ja prilazim njima, ali razne situacije se dešavaju- kazao je on.

Nedavno je bilo dve godine od njihovog koncerta u beogradskoj Areni koji se održao malo pre početka pandemije koronavirusa.

- Iskreno, mi volimo takve stvari pored ovih klubskih nastupa koji su prisutni tokom godine. Dolaskom lepog vremena počinju i razne manifestacije širom regiona tako da će biti dosta koncerata. Što se tiče solističkog koncerta, iskreno čekamo da se ponovo stvore uslovi za sve to. Da napravimo jedan dobar veliki koncert. Zapravo ne jedan nego više koncerata kao što je i planirano te 2020. godine. Mi smo u Areni startovali, to je bio samo početak. A zapravo smo imali plan da napravimo u svim većim gradovima regiona koncerte. Ali bože moj, nastavićemo tamo gde smo stali- naglašava Bojan, a zatim se osvrnuo i na američku turneju koja će biti u maju:

- Planiramo 12. maja da poletimo iz Beograda. Iskreno, baš se radujemo tome i željno svi iščekujemo, jer vidimo da je veliko interesovanje publike- priča Vasković.

Lexington bend u pitanju, te ove godine, kako kažu slave punoletstvo.

- Razmišljamo isto, imamo isti cilj, uživamo u svemu tome, celom procesu. Svako radi svoj deo posla i verovatno to rezultira takvim pesmama, koncertima i generalno celokupnom energijom- ističe Bojan, dok Vuksa dodaje:

- Mislim da je imati bend velika beneficija. Kao familija smo i nekako kao da smo svake godine sve bliži i privatno i poslovno - ističe on.

Pevač priznaje da mu je supruga velika podrška i da dobro razume njegov posao, a da je uzajamno poštovanje ključ uspeha.

Nastup za “Pesmu za Evroviziju” zahteva polugodišnje pripreme

Bojan ne isključuje mogućnost da se bend predstavi publici i na “Pesmi za Evroviziju” kada se ukaže pravi trenutak za to.

- Jedan nastup evrovizijski zahteva polugodišnji tretman priprema. Mi smo videli da je to dosta naporno i zahtevno. Samo pevanje nije problem, to nam je već rutina ali za to treba biti raspoložen i imati pesmu. Čovek kad ima pesmu za koju veruje da bi mogla da napravi neki uspeh na Evroviziji i kad je raspoložen, može da se angažuje u tom smeru - zaključuje Vasković.

